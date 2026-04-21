Створення цієї страви забере у вас зовсім трохи часу, але результат виявиться настільки вишуканим, що ви точно захочете це повторити. Як позбавити себе турбот та отримати неймовірну сезонну закуску – розповідає Олександр Огороднік.

Як зробити "биту" редиску?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів редиски;

– 100 грамів синьої цибулі;

– 8 грамів часнику;

– 15 грамів свіжого кропу;

– 25 грамів солі;

– 50 грамів цукру;

– 1 грамів чорного перцю;

– 50 грамів оцту 8%;

– 25 грамів домашньої соняшникової олії.

Приготування:

Промийте редиску та обережно простукайте кожен плід кухонним молотком. Важливо, щоб овоч лише тріснув, а не розлетівся на шматки. Завдяки такому "биттю" редиска набуває незвичної текстури та значно інтенсивніше насичується соусом, стаючи набагато ароматнішою та хрусткішою, ніж звичайні тонкі слайси. Для маринаду змішайте у глибокій ємності нашатковану цибулю, подрібнені зубчики часнику, посічений свіжий кріп та дрібку гострого перцю. Туди ж влийте олію (чудово підійде оливкова) та оцет, всипте сіль із цукром і ретельно вимішайте суміш до однорідності. Перекладіть овочі разом із заправкою у скляну банку або герметичний контейнер. Відправте закуску в холодильник мінімум на 30 хвилин – цього часу вистачить, щоб редиска ввібрала в себе всі пряні відтінки.

Як вибрати хрустку редиску?

Звертайте увагу на її щільність та зовнішній вигляд. Кожен коренеплід має бути твердим, як камінь: якщо при легкому натисканні ви відчуваєте м’якість або пружність, це означає, що всередині вона пуста або перезріла, розповідає WP Kuchnia.

Шкірка повинна бути ідеально гладкою, блискучою та яскравою, без темних плям чи глибоких тріщин. Також обов'язково огляньте бадилля, якщо редиска продається пучком. Зелень має бути свіжою, насиченого кольору та не зів’ялою – саме листя є найкращим індикатором того, як давно овоч витягли з ґрунту.

