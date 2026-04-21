Создание этого блюда займет у вас совсем немного времени, но результат окажется настолько изысканным, что вы точно захотите это повторить. Как избавить себя от забот и получить невероятную сезонную закуску – рассказывает Александр Огородник.

Как сделать "битую" редиску?

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов редиса;

– 100 граммов синего лука;

– 8 граммов чеснока;

– 15 граммов свежего укропа;

– 25 граммов соли;

– 50 граммов сахара;

– 1 граммов черного перца;

– 50 граммов уксуса 8%;

– 25 граммов домашнего подсолнечного масла.

Приготовление:

Промойте редиску и осторожно простучите каждый плод кухонным молотком. Важно, чтобы овощ только треснул, а не разлетелся на куски. Благодаря такому "битью" редис приобретает необычную текстуру и значительно интенсивнее насыщается соусом, становясь гораздо ароматнее и хрустящей, чем обычные тонкие слайсы. Для маринада смешайте в глубокой емкости нашинкованный лук, измельченные зубчики чеснока, порубленный свежий укроп и щепотку острого перца. Туда же влейте масло (прекрасно подойдет оливковое) и уксус, всыпьте соль с сахаром и тщательно вымешайте смесь до однородности. Переложите овощи вместе с заправкой в стеклянную банку или герметичный контейнер. Отправьте закуску в холодильник минимум на 30 минут – этого времени хватит, чтобы редиска впитала в себя все пряные оттенки.

Как выбрать хрустящую редиску?

Обращайте внимание на его плотность и внешний вид. Каждый корнеплод должен быть твердым, как камень: если при легком нажатии вы чувствуете мягкость или упругость, это означает, что внутри она пустая или перезрелая, рассказывает WP Kuchnia.

Кожура должна быть идеально гладкой, блестящей и яркой, без темных пятен или глубоких трещин. Также обязательно осмотрите ботву, если редиска продается пучком. Зелень должна быть свежей, насыщенного цвета и не увядшей – именно листья являются лучшим индикатором того, как давно овощ извлекли из почвы.

