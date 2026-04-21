Приготування м’яса в духовці – це справжнє мистецтво, де результат залежить не стільки від таймера, скільки від розуміння специфіки кожного виду мʼяса. Які секрети допоможуть завжди отримувати ідеальний результат – розповідає портал Onet.

Скільки часу треба запікати мʼясо?

Головний секрет полягає в балансі між градусами та часом. Ніжні відруби готуються швидко, проте їх дуже легко перетворити на "підошву". Жорсткі частини, навпаки, вимагають терпіння, щоб колаген розчинився і зробив м’ясо м’яким.

Оптимальним вважається режим 160 – 180 градусів, адже за такої температури волокна прогріваються рівномірно, зберігаючи вологу всередині. Що стосується часу приготування, то тут все залежить від виду мʼяса.

Жирна свиняча шия стає ніжною за півтори години, тоді як щільну лопатку варто томити не менше двох годин, а пісній корейці чи реберцям достатньо від однієї години до 80 хвилин.

Яловичина вимагає ще більшої уваги до деталей, адже ніжну вирізку або ростбіф запікають лише 40 – 60 хвилин, тоді як жорстку грудинку чи гомілку потрібно готувати близько двох годин на низьких температурах, щоб перетворити волокна на соковиту страву.

Курятина готується значно швидше – від 20 хвилин для делікатного філе до півтори години для цілої тушки, тоді як масивна та сухіша індичка потребує значно більше часу.

Баранина найкраще розкриється при тривалому запіканні, де нога чи ребра доходять до готовності за 1 – 2 години, а жорстка лопатка потребує до 3 годин повільного томління.

Як визначити готовність мʼяса?

У цьому випадку покладатися лише на годинник не варто. Основним показником є колір соку: при проколюванні найтовстішої частини він має бути кришталево прозорим, підказує Akademia Smaku.

Також м’ясо повинно легко піддаватися ножу. І ще важливий секрет: після виймання з духовки обов’язково дайте м’ясу "відпочити" 15 хвилин. Це дозволяє м’ясним сокам, які зосередилися в центрі під дією жару, повернутися до країв, роблячи соковитим кожен шматочок.

