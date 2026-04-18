Карамель – це чудовий смаковий відтінок до будь-якого вашого смаколика. Приготувати її не складає жодних труднощів, а солонуватий акцент дуже вигідно підкреслить ваш шедевр, розповідає TikTok vivien_kb.
Читайте також Таку курячу печінку точно будуть їсти усі: рецепт з апельсиновим соусом
Як приготувати ідеальну карамель?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 60 грамів вершкового масла;
– 120 мілілітрів жирних вершків.
Ця карамель ідеально доповнює десерти: дивіться відео
Приготування:
- З'єднайте цукор із водою та відправте на помірний вогонь, головне – не збовтувати масу ложкою під час нагрівання.
- Щойно суміш набуде приємного бурштинового відтінку, негайно знімайте каструлю з конфорки, інакше карамель почне гірчити.
- На цьому етапі введіть вершкове масло та ретельно вимішуйте до повного об'єднання компонентів.
- Після цього акуратно влийте підігріті вершки невеликою порцією, безперервно працюючи вінчиком.
- Наостанок прогрійте соус ще пару хвилин на плиті, щоб домогтися ідеальної оксамитової текстури та потрібної густини.
Що смачного приготувати?
Ви будете у захваті від лінивих пельменів без ліплення.
А ще набирає популярності оригінальна піца "Олівʼє".