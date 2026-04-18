Карамель – это замечательный вкусовой оттенок к любому вашему лакомству. Приготовить ее не составляет никакого труда, а солоноватый акцент очень выгодно подчеркнет ваш шедевр, рассказывает TikTok vivien_kb.

Как приготовить идеальную карамель?

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 60 граммов сливочного масла;

– 120 миллилитров жирных сливок.

Эта карамель идеально дополняет десерты: смотрите видео

Приготовление:

Соедините сахар с водой и отправьте на умеренный огонь, главное – не взбалтывать массу ложкой во время нагрева. Как только смесь приобретет приятный янтарный оттенок, немедленно снимайте кастрюлю с конфорки, иначе карамель начнет горчить. На этом этапе введите сливочное масло и тщательно вымешивайте до полного объединения компонентов. После этого аккуратно влейте подогретые сливки небольшой порцией, непрерывно работая венчиком. Напоследок прогрейте соус еще пару минут на плите, чтобы добиться идеальной бархатной текстуры и нужной густоты.

