У опытных домашних шеф-поваров есть один интересный рецепт, который может подарить куриной печени немного больше любви. Кажется, что с этим рецептом куриную печень будут есть все. Это рецепт фудблога "Желтая морковь" с апельсиновым соусом.

Куриная печень в апельсиновом соусе: пошаговый рецепт

Время: 50 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

600 граммов куриной печени;

3 апельсина;

1 луковица;

2 чайные ложки хлопьев паприки;

1/4 чайной ложки перца чили;

3 чайные ложки сахара;

сливочное масло;

растительное масло;

соль.

Приготовление:

Для начала на сковороде надо растопить сливочное масло. Добавить к нему нарезанный кубиками лук. Далее добавляем к нему сахар и обжариваем еще 2 – 3 минуты. Затем бросаем хлопья паприки. Все хорошо перемешиваем, добавляем соль и еще немного тушим. После этого вливаем сок апельсинов, который надо выжать заранее или можете купить уже готовый. Тушите 3 – 4 минуты, чтобы соус загустел. Теперь надо отдельно обжарить на другой сковороде куриную печень с обеих сторон. Не забудьте посолить. Теперь добавьте к печени нарезанную мякоть апельсина. Немножко перемешайте и добавляйте свой апельсиновый соус. После этого печень надо еще тушить 4 – 5 минут. Печень готова!

Как избавиться от горечи печени?

Куриная печень при приготовлении может отдавать горечью. Не все знают или не все используют некоторые лайфхаки, которые помогают от этого избавиться. Кстати, эти секреты не только уберут горечь и неприятный металлический привкус, а и сделают куриную печень мягкой и нежной, пишет Tasting Table.

Изменить ситуацию поможет кисломолочный продукт маслянка или пахта. Она сделает печень такой же вкусной, как и любое другое мясо, плюс уберет тот неприятный привкус. Секрет кроется в кальции и молочных белках. Они взаимодействуют с железом, содержащимся в печени, и нейтрализуют характерный металлический привкус. Кроме того, вымачивание помогает избавиться от остатков желчи, которые обычно придают продукту горечь.

Также лайфхак помогает удалить остатки крови, что автоматически убирает металлический привкус. Такой лайфхак не только смягчает вкус, но и делает текстуру печени гораздо нежнее. Печень надо полностью залить маслянкой и оставить где-то на час. Вместо маслянки можно использовать обычную воду с лимонным соком или уксусом.

