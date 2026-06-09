Еще больше легкости или оригинальная пикантность – клубнике можно придать таких разных оттенков! Какие сочетания точно стоит попробовать – рассказывает BBC.

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С чем стоит попробовать совместить клубнику?

Классическим отголоском кулинарии 1980-х годов является сочетание спелого авокадо с оригинальной клубничной заправкой, что на практике оказывается удивительно гармоничным. В свежих летних салатах сочная ягода прекрасно сочетается с мелко нарезанным шпинатом, добавляя блюду приятной естественной сладости.

Клубнику можно совместить с чем угодно / Фото Pixabay

Многие шеф-повара также используют известный фокус с добавлением бальзамического уксуса и щепотки черного перца, которые парадоксальным образом заставляют клубничный аромат раскрыться с новой силой. Если же вам попались не слишком выразительные плоды, исправить ситуацию поможет яркий сезонный ревень, который компенсирует недостаток вкуса своей характерной кислинкой.

Экзотическим, но очень удачным решением станет дуэт клубники с острым перцем чили, ведь ягодная сладость идеально нивелирует чрезмерную жгучесть, что можно протестировать в пикантном варенье или даже добавив клубнику как секретный ингредиент к мясному мексиканскому блюду. Более того, эта ягода удивительно подходит к рыбе – доказательством этого является изысканный палтус под глазурью из клубники.

Кроме привычной всем мяты, сладкие плоды можно смело миксовать с другими травами с кухонного подоконника, например с ароматным базиликом или розмарином. Напоследок, настоящим кулинарным шедевром является контрастное сочетание клубники с солеными сырами, среди которых лучше выбирать пикантную горгонзолу, нежный козий сыр или классическую фету, что вместе создают божественный сладко-соленый баланс.