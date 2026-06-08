Правильная пропорция – главный секрет идеального результата. "Один к одному" всегда работает в случае с клубникой, рассказывает портал Kwestia smaku.
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Как сделать джем из клубники?
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара.
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Этот джем точно стоит иметь в кладовой / Фото Pixabay
Приготовление:
- Хорошо вымойте клубнику, очистите ее от зеленых хвостиков и оставьте в дуршлаге, чтобы полностью стекла лишняя влага.
- Измельчите ягоды на кусочки, переложите во вместительную кастрюлю, засыпьте сахаром с пектином (желатиновым сахаром) и хорошо перемешайте.
- Накройте емкость крышкой и оставьте в холодильнике или другом прохладном помещении на 4 часа, за это время один или два раза аккуратно перемешав массу.
- После этого поставьте кастрюлю на плиту и, непрерывно помешивая, доведите смесь до кипения.
- Как только появятся первые пузырьки, уменьшите огонь до среднего и варите варенье еще ровно 4 минуты, время от времени помешивая.
- Горячую массу сразу же распределите по чистым и сухим банкам, стараясь поровну наливать сироп и ягодную гущу, после чего герметично закатайте крышками.