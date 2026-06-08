Правильна пропорція – головний секрет ідеального результату. "Один до одного" завжди працює у випадку з полуницею, розповідає портал Kwestia smaku.

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Як зробити джем з полуниці?

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 кілограм цукру.

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Цей джем точно варто мати у коморі / Фото Pixabay

Приготування: