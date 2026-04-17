Секретом приготовления такого пюре поделился французский шеф-повар Жан-Пьер Бренье на своем сайте. Он рассказал, что научился делать это роскошное пюре на кухне L'Oustau de Baumaniere в Провансе. Это один из лучших ресторанов мира с 3-звездочным рейтингом Мишлен.

Как приготовить картофельное пюре уровня ресторана Мишлен

Начните с подготовки картофеля. Хорошо промойте его и в кожуре положите в большую кастрюлю с холодной водой, чтобы она полностью покрывала клубни. Щедро посолите воду, доведите до кипения и варите картофель до мягкости (готовность проверяйте зубочисткой).

Теперь слейте воду, дайте картофелю немного остыть и осторожно снимите кожуру. Пропустите очищенный картофель через специальный пресс, чтобы получить массу без комочков. Постепенно вливайте горячее молоко, осторожно помешивая картофель, чтобы сделать его пластичным, но не слишком жидким.

А теперь один из главных секретов шелковистости пюре – протрите полученную смесь через мелкое сито (тамис), чтобы достичь безупречной гладкости и шелковистости. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и осторожно вмешивайте его до полного растворения и насыщенного вкуса. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте еще соли для идеального баланса. И не жалейте сливочного масла!

Какие ошибки делают домашние кулинары с печеным картофелем

Звездой любого вашего блюда вполне может стать обычная печеная картошка. Главное – это правильно его приготовить. Домашние кулинары часто допускают некоторые ошибки, пишет The TakeOut. Например, перед запеканием мы часто не прокалываем картофель, хотя это важный момент. Во время приготовления картофеля внутри накапливается пар. Если нет отверстий, позволяющих этому пару выходить, то возрастает давление, и кожура может лопнуть.

Еще один лайфхак, которым мало кто пользуется – это разогрев картофеля в микроволновке перед запеканием. Это позволяет ему пропариться внутри, достигая той классической рыхлой текстуры, к которой мы так все стремимся. А в духовке после микроволновки картофель не станет слишком пересушенным.

Часто мы даже забываем приправить картофель перед запеканием, что является не совсем правильным. Во-первых, соль является обязательным условием. Равномерное и тщательное покрытие картофеля солью дает хрустящий внешний слой благодаря кристаллизации приправы в духовке. Но не бойтесь попробовать и другие приправы. Под воздействием высокой температуры они полностью раскроют свой аромат и вкус и отдадут картофелю.

