Эти картофельные блины имеют все шансы стать одним из ваших любимых блюд. Это тот случай, когда без лишних затрат вы получаете шедевральный вкус и не валитесь с ног, рассказывает "Господинька".
Читайте также Самый вкусный рулет с ветчиной и сыром: на перекус вы будете готовить только его
Как приготовить блины из картофеля?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов картофеля;
– 4 яйца;
– соль, перец, специи по вкусу;
– сыр Моцарелла;
– 1 столовая ложка муки;
– масло для обжаривания.
Легко и аппетитно / Фото "Добрые новости"
Приготовление:
- Картофель мелко натираем, вбиваем яйца и добавляем остальные ингредиенты. Хорошо перемешиваем.
- Разогреваем растительное масло.
- Выкладываем оладьи и жарим до золотистости с двух сторон.
Как проверить свежесть яиц?
Самый простой способ проверить свежесть яиц – это тест на погружение. Просто опустите яйцо в стакан с холодной водой: свежее яйцо сразу ляжет горизонтально на дно, поскольку оно тяжелое и имеет внутри совсем мало воздуха, рассказывает Onet.
Также можно проверить качество яиц с помощью звука. Попробуйте слегка встряхнуть яйцо возле уха: в свежем вы не услышите никаких звуков, тогда как в несвежем будет ощутимое "болтание".
Какие рецепты попробовать?
Венгерский "Оливье" может стать для вас интересным открытием.
А еще вам может пригодиться тирамису за 5 минут.