Эти картофельные блины имеют все шансы стать одним из ваших любимых блюд. Это тот случай, когда без лишних затрат вы получаете шедевральный вкус и не валитесь с ног, рассказывает "Господинька".

Как приготовить блины из картофеля?

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов картофеля;

– 4 яйца;

– соль, перец, специи по вкусу;

– сыр Моцарелла;

– 1 столовая ложка муки;

– масло для обжаривания.

Легко и аппетитно

Приготовление:

Картофель мелко натираем, вбиваем яйца и добавляем остальные ингредиенты. Хорошо перемешиваем. Разогреваем растительное масло. Выкладываем оладьи и жарим до золотистости с двух сторон.

Как проверить свежесть яиц?

Самый простой способ проверить свежесть яиц – это тест на погружение. Просто опустите яйцо в стакан с холодной водой: свежее яйцо сразу ляжет горизонтально на дно, поскольку оно тяжелое и имеет внутри совсем мало воздуха, рассказывает Onet.

Также можно проверить качество яиц с помощью звука. Попробуйте слегка встряхнуть яйцо возле уха: в свежем вы не услышите никаких звуков, тогда как в несвежем будет ощутимое "болтание".

