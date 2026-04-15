Эти картофельные блины имеют все шансы стать одним из ваших любимых блюд. Это тот случай, когда без лишних затрат вы получаете шедевральный вкус и не валитесь с ног, рассказывает "Господинька".

Как приготовить блины из картофеля?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов картофеля;
– 4 яйца;
– соль, перец, специи по вкусу;
– сыр Моцарелла;
– 1 столовая ложка муки;
– масло для обжаривания.

Оладьи из картофеля

Легко и аппетитно / Фото "Добрые новости"

Приготовление:

  1. Картофель мелко натираем, вбиваем яйца и добавляем остальные ингредиенты. Хорошо перемешиваем.
  2. Разогреваем растительное масло.
  3. Выкладываем оладьи и жарим до золотистости с двух сторон.

Как проверить свежесть яиц?

Самый простой способ проверить свежесть яиц – это тест на погружение. Просто опустите яйцо в стакан с холодной водой: свежее яйцо сразу ляжет горизонтально на дно, поскольку оно тяжелое и имеет внутри совсем мало воздуха, рассказывает Onet.

Также можно проверить качество яиц с помощью звука. Попробуйте слегка встряхнуть яйцо возле уха: в свежем вы не услышите никаких звуков, тогда как в несвежем будет ощутимое "болтание".

