"Оливье" – это всегда о праздничном настроении и особом вкусе. Это замечательное и уместное решение для всех, кому не хочется отпускать праздники, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить венгерский "Оливье"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 вареных яйца;
– пол баночки зеленого горошка;
– пол баночки консервированной кукурузы;
– 2 маринованных огурца;
– 2 зеленых кисленьких зеленых яблока;
– 2 вареные морковки;
– майонез, соль, перец, горчица.
Приготовление:
- Сначала подготовьте овощи: морковь нужно очистить, а огурцы и яблоки нарезать мелкими кубиками, не снимая с них кожуру.
- К нарезанной основе добавьте консервированную кукурузу, зеленый горошек и одно измельченное вареное яйцо.
- Следующим шагом посолите блюдо по вкусу и заправьте легким майонезом, добавив для пикантности ложечку горчицы.
- Сформируйте салат в виде аккуратной горки на тарелке.
- Для декора разрежьте еще два вареных яйца на четыре части и разложите их сверху.
- В завершение украсьте каждую четвертинку каплей соуса, смешанного с острой и сладкой паприкой.
Как долго могут храниться вареные яйца?
Срок хранения вареных яиц напрямую зависит от целостности их скорлупы и температурного режима. В холодильнике яйца, сваренные вкрутую, остаются безопасными для употребления в течение 7 дней, если они находятся в скорлупе, рассказывает Onet.
Если же вы уже очистили их от скорлупы, то использовать яйца надо в течение 24 – 48 часов. При этом хранить их лучше в герметичном контейнере, чтобы они не впитывали посторонние запахи.
