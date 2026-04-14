"Оливье" – это всегда о праздничном настроении и особом вкусе. Это замечательное и уместное решение для всех, кому не хочется отпускать праздники, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить венгерский "Оливье"?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 вареных яйца;

– пол баночки зеленого горошка;

– пол баночки консервированной кукурузы;

– 2 маринованных огурца;

– 2 зеленых кисленьких зеленых яблока;

– 2 вареные морковки;

– майонез, соль, перец, горчица.

Приготовление:

Сначала подготовьте овощи: морковь нужно очистить, а огурцы и яблоки нарезать мелкими кубиками, не снимая с них кожуру. К нарезанной основе добавьте консервированную кукурузу, зеленый горошек и одно измельченное вареное яйцо. Следующим шагом посолите блюдо по вкусу и заправьте легким майонезом, добавив для пикантности ложечку горчицы. Сформируйте салат в виде аккуратной горки на тарелке. Для декора разрежьте еще два вареных яйца на четыре части и разложите их сверху. В завершение украсьте каждую четвертинку каплей соуса, смешанного с острой и сладкой паприкой.

Как долго могут храниться вареные яйца?

Срок хранения вареных яиц напрямую зависит от целостности их скорлупы и температурного режима. В холодильнике яйца, сваренные вкрутую, остаются безопасными для употребления в течение 7 дней, если они находятся в скорлупе, рассказывает Onet.

Если же вы уже очистили их от скорлупы, то использовать яйца надо в течение 24 – 48 часов. При этом хранить их лучше в герметичном контейнере, чтобы они не впитывали посторонние запахи.

