"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. Це чудове та доречне рішення для усіх, кому не хочеться відпускати свята, розповідає портал Cookpad.

Читайте також Що робити з паскою після Великодня: спробуйте приготувати яскравий торт

Як приготувати угорський "Олівʼє"?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 варених яйця;
– пів баночки зеленого горошку;
– пів баночки консервованої кукурудзи;
– 2 маринованих огірки;
– 2 зелених кисленьких яблука;
– 2 варені моркви;
– майонез, сіль, перець, гірчиця.

Приготування:

  1. Спочатку підготуйте овочі: моркву потрібно очистити, а огірки та яблука нарізати дрібними кубиками, не знімаючи з них шкірку.
  2. До нарізаної основи додайте консервовану кукурудзу, зелений горошок та одне подрібнене варене яйце.
  3. Наступним кроком посоліть страву до смаку і заправте легким майонезом, додавши для пікантності ложечку гірчиці.
  4. Сформуйте салат у вигляді акуратної гірки на тарілці.
  5. Для декору розріжте ще два варених яйця на чотири частини та розкладіть їх зверху.
  6. На завершення прикрасьте кожну четвертинку краплею соусу, змішаного з гострою та солодкою паприкою.

Як довго можуть зберігатися варені яйця?

Термін зберігання варених яєць безпосередньо залежить від цілісності їхньої шкаралупи та температурного режиму. У холодильнику яйця, зварені круто, залишаються безпечними для вживання протягом 7 днів, якщо вони знаходяться у шкаралупі, розповідає Onet.

Якщо ж ви вже очистили їх від шкаралупи, то використати яйця треба впродовж 24 – 48 годин. При цьому зберігати їх краще у герметичному контейнері, щоб вони не вбирали сторонні запахи.

Що ще приготувати?