"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. Це чудове та доречне рішення для усіх, кому не хочеться відпускати свята, розповідає портал Cookpad.
Читайте також Що робити з паскою після Великодня: спробуйте приготувати яскравий торт
Як приготувати угорський "Олівʼє"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 варених яйця;
– пів баночки зеленого горошку;
– пів баночки консервованої кукурудзи;
– 2 маринованих огірки;
– 2 зелених кисленьких яблука;
– 2 варені моркви;
– майонез, сіль, перець, гірчиця.
Приготування:
- Спочатку підготуйте овочі: моркву потрібно очистити, а огірки та яблука нарізати дрібними кубиками, не знімаючи з них шкірку.
- До нарізаної основи додайте консервовану кукурудзу, зелений горошок та одне подрібнене варене яйце.
- Наступним кроком посоліть страву до смаку і заправте легким майонезом, додавши для пікантності ложечку гірчиці.
- Сформуйте салат у вигляді акуратної гірки на тарілці.
- Для декору розріжте ще два варених яйця на чотири частини та розкладіть їх зверху.
- На завершення прикрасьте кожну четвертинку краплею соусу, змішаного з гострою та солодкою паприкою.
Як довго можуть зберігатися варені яйця?
Термін зберігання варених яєць безпосередньо залежить від цілісності їхньої шкаралупи та температурного режиму. У холодильнику яйця, зварені круто, залишаються безпечними для вживання протягом 7 днів, якщо вони знаходяться у шкаралупі, розповідає Onet.
Якщо ж ви вже очистили їх від шкаралупи, то використати яйця треба впродовж 24 – 48 годин. При цьому зберігати їх краще у герметичному контейнері, щоб вони не вбирали сторонні запахи.
Що ще приготувати?
Спробуйте гриби у сметані, які можуть замінити мʼясо.
А ще у пригоді може стати універсальна часникова паста.