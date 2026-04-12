Універсальна паста – це знахідка, яка точно стане вам у пригоді. ЇЇ можна додати до салатів, супів, мʼяса та гарнірів, не піклуючись більше про жодні приправи та додатки, розповідає TikTok o_gorodnik.

Як зробити часникову пасту?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 г часнику;

– 2 грами солі;

– трішки олії.

Робимо пасту, від якої будете у захваті: відео

Приготування:

Часник чистимо. Всі інгредієнти перекладаємо у блендер. Перебиваємо до однорідності.

Як вибрати часник?

При виборі часнику насамперед звертайте увагу на його твердість та цілісність. Головка має бути щільною на дотик, без м’яких ділянок, темних плям чи ознак плісняви на лушпинні, радить Onet.

Обирайте той часник, що має багато сухих шарів "сорочки", оскільки це захищає зубки від пересихання, а самі зубчики мають бути великими та важкими. Уникайте головок, у яких уже почали проростати зелені пагони, оскільки такий часник втрачає свій гострий смак

