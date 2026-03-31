Цибуля дає соковитість, яйця й борошно формують потрібну текстуру, а сир і майонез додають насиченості, пише Мирослава Пекарюк. У результаті виходить універсальний кляр, який однаково підходить для філе риби, відбивних чи печінки.
Як приготувати цибулевий кляр?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 цибулини;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка майонезу;
– 50 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль.
Приготування:
- Цибулю натріть на тертці або подрібніть у блендері.
- Додайте яйця, майонез, натертий твердий сир, борошно та сіль. Усе добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.
- Потім занурте рибу або м’ясо в кляр і смажте до рум’яної скоринки.
Які спеції додати у кляр?
Для кляру варто обрати чорний перець, паприку, сушений часник і дрібку куркуми, пише All recipes. Перець дає глибину, паприка – м’який теплий смак і гарний колір, часник робить кляр виразнішим, а куркума додає золотистого відтінку, через який скоринка виглядає апетитніше ще до першого шматка.
Якщо хочеться чогось делікатнішого, можна додати сушену зелень, білий перець або трохи мускатного горіха – особливо для овочів і курятини. Занадто різкі приправи краще не сипати. Вони легко перебивають смак основного продукту, а надлишок сухих спецій може зробити тісто важким і навіть гіркуватим після смаження.
Тому зазвичай достатньо 2 – 4 спецій, які не "сперечаються" між собою. Для риби добре пасують перець, сушений часник, паприка і трохи сушеного кропу. Для курки – паприка, чорний перець, часник і дрібка карі. Для овочів – білий або чорний перець, сушена зелень, куркума, інколи зовсім трохи кмину.
