Саме тому добрий рецепт тіста тут вирішує майже все, повідомляє "Господинька". Щоб воно не було важким, не пересихало після духовки й залишалося м’яким навіть наступного дня, важливий не лише склад, а й сам спосіб замішування.

До теми Що спекти на Великдень: новий шоколадний пляцок від Лесі Кравецької

Як приготувати "Правильні пиріжки"?

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 30 грамів цукру;

– 20 грамів живих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 яйця;

– 80 мілілітрів олії;

– 500 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– відварена картопля;

– смажені гриби з цибулею;

– 1 яєчний жовток;

– 1 столова ложка молока.

Смак, який захочеться повторити / Фото unsplash

Приготування:

Тепле молоко змішайте з цукром і дріжджами. Потім додайте сіль, яйця та олію, усе перемішайте. Частинами просійте борошно разом із розпушувачем і замісіть тісто руками. Перекладіть його в миску, змащену олією, накрийте харчовою плівкою та залиште на 1 годину. Для начинки відварену картоплю перетворіть на пюре. Гриби обсмажте з цибулею, після чого змішайте з картоплею. Тісто поділіть на шматочки й сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою. Із кульок розкачайте коржики, викладіть начинку та сформуйте пиріжки, добре защипуючи краї. Перекладіть їх на деко для випікання, застелене пергаментом. Змастіть збитим жовтком із молоком і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин.

Що можна влити у тісто замість молока?

Якщо замінити молоко на воду, тісто виходить легшим, пише Fifth. Воно швидше підходить, дріжджі працюють активніше, а сама структура часто стає рівнішою. Особливо це помітно у простому домашньому тісті, де важливо, щоб пиріжки добре піднялися й не були надто щільними. Молоко, навпаки, додає м’якості, але водночас робить тісто трохи більш насиченим і навіть важчим, якщо його забагато.

Замінювати потрібно без складних перерахунків – у тій самій кількості. Якщо в рецепті вказано 250 мілілітрів молока, беруть 250 мілілітрів теплої води. Єдине правило – вода має бути не гарячою, а приємно теплою, щоб дріжджі не втратили активність. Інколи до води додають ложку олії або трохи більше масла, бо молоко все ж дає тісту додаткову ніжність, і цей баланс варто компенсувати.

Що смачного приготувати?