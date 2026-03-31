Именно поэтому хороший рецепт теста здесь решает почти все, сообщает "Господинька". Чтобы оно не было тяжелым, не пересыхало после духовки и оставалось мягким даже на следующий день, важен не только состав, но и сам способ замешивания.

Как приготовить "Правильные пирожки"?

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплого молока;

– 30 граммов сахара;

– 20 граммов живых дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 500 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– отварной картофель;

– жареные грибы с луком;

– 1 яичный желток;

– 1 столовая ложка молока.

Вкус, який захочеться повторити

Приготовление:

Теплое молоко смешайте с сахаром и дрожжами. Затем добавьте соль, яйца и масло, все перемешайте. Частями просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто руками. Переложите его в миску, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Для начинки отваренный картофель превратите в пюре. Грибы обжарьте с луком, после чего смешайте с картофелем. Тесто поделите на кусочки и сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой. Из шариков раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошо защипывая края. Переложите их на противень для выпекания, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым желтком с молоком и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут.

Что можно влить в тесто вместо молока?

Если заменить молоко на воду, тесто получается легче, пишет Fifth. Оно быстрее подходит, дрожжи работают активнее, а сама структура часто становится более ровной. Особенно это заметно в простом домашнем тесте, где важно, чтобы пирожки хорошо поднялись и не были слишком плотными. Молоко, наоборот, добавляет мягкости, но в то же время делает тесто немного более насыщенным и даже тяжелее, если его много.

Заменять нужно без сложных пересчетов – в том же количестве. Если в рецепте указано 250 миллилитров молока, берут 250 миллилитров теплой воды. Единственное правило – вода должна быть не горячей, а приятно теплой, чтобы дрожжи не потеряли активность. Иногда к воде добавляют ложку масла или чуть больше масла, потому что молоко все же дает тесту дополнительную нежность, и этот баланс стоит компенсировать.

