Если вы любите полакомиться чем-то вкусненьким с чашечкой любимого напитка, то лучшей идеи чем пирог с ревенем сейчас и не придумаешь. Приготовление – очень легкое, а результат поразит даже гурманов, рассказывает портал Kwestia smaku.

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Как приготовить вкусный пирог с ревенем?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

пирог:

– 320 граммов муки;

– 250 граммов холодного сливочного масла;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 5 столовых ложек сахарной пудры;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 1 яйцо;

начинка:

– 500 граммов печеных яблок;

– 500 граммов ревеня;

– 1,5 чайной ложки корицы;

– 2 столовые ложки клубничного варенья;

– сахарная пудра для посыпки.

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Шедевр без усилий / Фото Beszamel

Приготовление: