Есть рецепты, которые вряд ли подойдут для повседневного использования, но попробовать их хотя бы раз стоит. Акация в кляре станет приятным открытием, особенно, если повторить оригинальный кляр от победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной.
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Как приготовить акацию в кляре?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– цветы акации;
– 120 граммов муки;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 240 миллилитров очень холодного просекко или шампанского;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара.
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Приготовление:
- Для приготовления кляра соедините все компоненты в одной емкости, причем добиваться абсолютной однородности массы не нужно – наличие мелких комочков лишь обеспечит готовому десерту приятный хруст.
- Важным моментом является то, что просеко для замешивания должно быть максимально охлажденным, почти ледяным.
- Сами цветы акации лучше не мыть, поскольку вода смывает ароматную пыльцу и лишает их выраженного вкуса, однако если вы все же решите их сполоснуть, после этого обязательно безупречно обсушите соцветия.
- Обжаривайте подготовленную акацию в большом объеме хорошо разогретого масла с обеих сторон до появления красивого золотистого оттенка, а после вынимания сразу перекладывайте на бумажную салфетку для удаления лишнего жира.
- Перед подачей к столу украсьте хрустящую акацию смесью сахарной пудры с мелко тертой лимонной цедрой или полейте натуральным медом с добавлением нескольких капель свежего сока лимона.