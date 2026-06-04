Есть рецепты, которые вряд ли подойдут для повседневного использования, но попробовать их хотя бы раз стоит. Акация в кляре станет приятным открытием, особенно, если повторить оригинальный кляр от победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной.

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Как приготовить акацию в кляре?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– цветы акации;

– 120 граммов муки;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 240 миллилитров очень холодного просекко или шампанского;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Эта закуска вас поразит: смотрите видео

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Приготовление: