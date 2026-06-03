Но иногда достаточно нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы обычный овощ заиграл совсем по-другому. Немного пармезана, миндаль, ароматные травы – и кабачки из простого гарнира легко превращаются в закуску, которую съедают быстрее, чем основное блюдо, рассказывает Fajne gotowanie.
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Как вкусно приготовить кабачки?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 24 грамма пармезана;
– 60 граммов молотого миндаля;
– 15 миллилитров оливкового масла;
– 1 грамм соли;
– сушеный орегано по вкусу.
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Замечательный вкус без усилий / Фото Unsplash
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 230 градусов. Кабачки помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 3 – 5 миллиметров.
- В отдельной миске смешайте мелко натертый пармезан, молотый миндаль и сушеный орегано.
- Смесь хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Кабачки выложите в большую миску, посыпьте солью и полейте оливковым маслом.
- Перемешайте, чтобы каждый кусочек был слегка покрыт маслом.
- Затем обваляйте кабачки в сырно-миндальной смеси или равномерно посыпьте ею сверху.
- Переложите подготовленные кружочки в жаростойкую форму или на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
- Поставьте в разогретую духовку и запекайте примерно 15 – 20 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сырная корочка не приобретет золотистый цвет.
- Готовое блюдо подавайте горячим.
- По желанию кабачки можно дополнить сметаной или кетчупом, а перед подачей украсить свежим тимьяном.