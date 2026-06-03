Але інколи достатньо кількох додаткових інгредієнтів, щоб звичайний овоч заграв зовсім по-іншому. Трохи пармезану, мигдаль, духмяні трави – і кабачки з простого гарніру легко перетворюються на закуску, яку з'їдають швидше, ніж основну страву, розповідає Fajne gotowanie.
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Як смачно приготувати кабачки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 24 грами пармезану;
– 60 грамів меленого мигдалю;
– 15 мілілітрів оливкової олії;
– 1 грам солі;
– сушений орегано до смаку.
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Чудовий смак без зусиль / Фото Unsplash
Приготування:
- Духовку розігрійте до 230 градусів. Кабачки помийте, за потреби обсушіть і наріжте кружальцями завтовшки приблизно 3 – 5 міліметрів.
- В окремій мисці змішайте дрібно натертий пармезан, мелений мигдаль і сушений орегано.
- Суміш добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Кабачки викладіть у велику миску, посипте сіллю та полийте оливковою олією.
- Перемішайте, щоб кожен шматочок був злегка вкритий олією.
- Потім обваляйте кабачки в сирно-мигдальній суміші або рівномірно посипте нею зверху.
- Перекладіть підготовлені кружальця в жаростійку форму або на деко, застелене пергаментом, в один шар.
- Поставте в розігріту духовку та запікайте приблизно 15 – 20 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими, а сирна скоринка не набуде золотистого кольору.
- Готову страву подавайте гарячою.
- За бажанням кабачки можна доповнити сметаною або кетчупом, а перед подачею прикрасити свіжим чебрецем.