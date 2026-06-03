Уявіть собі величезну порцію дерунів з мʼясом та грибами, подану з улюбленою сметаною. Це справді вартує вашої уваги та зусиль, а з рецептом з TikTok myroslava.pekariuk все точно пройде на найвищому рівні!

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Як приготувати торт з дерунів?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

деруни:

– 5 картоплин;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка сметани;

– сіль, перець, паприка до смаку;

начинка:

– 200 грамів свинини;

– 1 цибуля;

– 200 грамів грибів;

– 1 столова ложка борошна;

– 4 столові ложки сметани;

– сіль, перець, паприка, кріп, часник;

– 150 грамів сиру.

Робимо велику порцію задоволення: дивіться відео

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Приготування: