Представьте себе огромную порцию драников с мясом и грибами, поданную с любимой сметаной. Это действительно стоит вашего внимания и усилий, а с рецептом из TikTok myroslava.pekariuk все точно пройдет на высшем уровне!

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Как приготовить торт из драников?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

деруны:

– 5 картофелин;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сметаны;

– соль, перец, паприка по вкусу;

начинка:

– 200 граммов свинины;

– 1 лук;

– 200 граммов грибов;

– 1 столовая ложка муки;

– 4 столовые ложки сметаны;

– соль, перец, паприка, укроп, чеснок;

– 150 граммов сыра.

Делаем большую порцию удовольствия: смотрите видео

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Приготовление: