Сочную, нежную и аппетитную ветчину легко приготовить и из индюшиного филе, информирует Recipes Ira. Оно хорошо держит форму, красиво режется на ломтики и прекрасно подходит для праздников.
Интересно Более нежного чизкейка вы в жизни не ели: "деревенский" рецепт на полкилограмма сыра
Как приготовить ветчину на праздники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– индюшиное филе весом примерно 1,2 – 1,5 килограмма;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 столовую ложку масла;
– 5 столовых ложек соевого соуса;
– 1 чайную ложку паприки;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы.
Праздничное мясо, от которого все будут в восторге / Фото foodtotothemaxi1662
Приготовление:
- Индюшиное филе натрите солью, паприкой, маслом, соевым соусом и дижонской горчицей.
- Мариновать мясо не нужно, поскольку во время запекания специи хорошо пропитают его.
- По желанию можно использовать нитритную соль – тогда ветчина будет храниться в холодильнике до 7 дней, но подойдет и обычная соль.
- После этого запекайте мясо в режиме "конвекция" 2 часа при температуре 90 градусов, затем выключите духовку и оставьте индюшиное филе внутри, пока оно полностью не остынет.
Сколько времени лучше всего мариновать мясо?
Если мясо маринуется во влажном маринаде, то есть в рассоле с водой, солью, специями, иногда сахаром и чесноком, ему нужно не менее 12 часов, сообщает The Roasted Root. Но для большого куска этого часто мало. Лучше всего оставлять в маринаде на 18 – 24 часа в холодильнике, чтобы соль и специи успели пройти внутрь.
Если мясо просто натирают солью, специями, травами, иногда горчицей или измельченным чесноком без добавления жидкости, то такой способ требует больше времени. Соль постепенно вытягивает влагу, а потом снова возвращает ее обратно уже вместе со вкусом. Для сухого маринования ветчины обычно нужно не менее суток, а лучший результат часто дают 24 – 48 часов.
Что еще вкусного приготовить?
Попробуйте праздничный пирог, который всегда исчезает до крошки.
А еще вам пригодится пригодится глазурь для пасхи, для которой надо только 1 ингредиент.