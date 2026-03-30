Соковиту, ніжну й апетитну шинку легко приготувати й з індичого філе, інформує Recipes Ira. Воно добре тримає форму, красиво ріжеться на скибки й чудово підходить для свят.

Як приготувати шинку на свята?

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– індиче філе вагою приблизно 1,2 – 1,5 кілограма;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 столову ложку олії;

– 5 столових ложок соєвого соусу;

– 1 чайну ложку паприки;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці.

Святкове мʼясо, від якого усі будуть у захваті / Фото foodtothemaxi1662

Приготування:

Індиче філе натріть сіллю, паприкою, олією, соєвим соусом і діжонською гірчицею. Маринувати м’ясо не потрібно, оскільки під час запікання спеції добре просочать його. За бажанням можна використати нітритну сіль – тоді шинка зберігатиметься в холодильнику до 7 днів, але підійде і звичайна сіль. Після цього запікайте м’ясо в режимі "конвекція" 2 години за температури 90 градусів, потім вимкніть духовку й залиште індиче філе всередині, доки воно повністю не охолоне.

Скільки часу найкраще маринувати м'ясо?

Якщо м’ясо маринується у вологому маринаді, тобто у розсолі з водою, сіллю, спеціями, інколи цукром і часником, йому потрібно щонайменше 12 годин, повідомляє The Roasted Root. Але для великого шматка цього часто замало. Найкраще залишати у маринаді на 18 – 24 години в холодильнику, щоб сіль і спеції встигли пройти всередину.

Якщо м’ясо просто натирають сіллю, спеціями, травами, інколи гірчицею або подрібненим часником без додавання рідини, то такий спосіб потребує більше часу. Сіль поступово витягує вологу, а потім знову повертає її назад уже разом зі смаком. Для сухого маринування шинки зазвичай потрібно не менше доби, а найкращий результат часто дають 24 – 48 годин.

