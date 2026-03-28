Це ідеальний чизкейк до чаю, з яким ви більше ніколи не будете турбуватися про смаколик. "Сільський" рецепт дозволяє зробити його без зусиль, а результат виходить таким самим дивовижним, як і в оригінальному виконанні, розповідає "Смакуємо".
Як приготувати "сільський" чизкейк?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 80 грамів цукру;
– 150 грамів сметани;
– 50 грамів манної крупи;
– 25 грамів кокосової стружки;
– 150 грамів малинового джему;
– лимонна цедра до смаку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– вершкове масло для змащування форми.
Смаколик, який зʼїдають за лічені хвилини / Фото "Смакуємо"
Приготування:
- У глибокій ємності зʼєднайте домашній сир, свіжі яйця, цукор, сметану та дрібку солі.
- За допомогою блендера перебийте всі інгредієнти до стану шовковистої однорідної маси без грудочок.
- Після цього всипте манну крупу, ароматну кокосову стружку, лимонну цедру та розпушувач. Ретельно все перемішайте і залиште суміш на 10 – 15 хвилин.
- Форму для випікання щедро змажте вершковим маслом. Викладіть приблизно половину підготовленої сирної маси, рівномірно її розрівнюючи. Зверху розподіліть шар малинового джему, після чого обережно накрийтe його рештою тіста.
- Поставте майбутню запіканку в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 50 – 55 хвилин, поки поверхня не стане апетитно золотистою.
- Готову запіканку обов'язково вийміть із печі та дайте їй повністю охолонути прямо у формі перед тим, як нарізати.
Який сир обрати для чизкейка?
Для приготування класичного чизкейка найкраще обирайте м’який вершковий сир типу "Філадельфія". Його головна особливість – високий вміст жиру та відсутність зернистості, що дозволяє отримати ту саму легендарну кремову текстуру, яка буквально тане в роті, радить Ania Starmach.
У будь-якому разі обирайте сир із жирністю не менше 60 – 70%, оскільки саме жир відповідає за стабільність чизкейка після випікання.