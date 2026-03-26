Книдлі – це чудова нагода не лише урізноманітнити свої кулінарні будні, а й віддати належне традиційним стравам та культурі. Вони легкі у приготуванні та не потребують складних інгредієнтів, а результат вийде справді дивовижним, розповідає TikTok Дім Мулярових.

Як приготувати книдлі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– кілограм звареної у мундирах картоплі;

– 100 грамів картопляного крохмалю;

– 1 яйце;

– 15 грамів солі;

начинка:

– 900 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів сметани;

– 30 грамів кропу;

– 15 грамів солі;

додатково:

– 100 грамів кукурудзяного борошна для панірування;

– олія для смаження.

Приготування:

Приготування:

Картоплю прокручуємо через мʼясорубку, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Сир змішуємо з іншими інгредієнтами для начинки та дуже добре перемішуємо. Формуємо пиріжки-книдлі: відщипуємо шматочки тіста, викладаємо начинку та защипуємо. Обвалюємо усі книдлі у кукурудзяному борошні. Обсмажуємо у добре розігрітій олії до золотистості.

Яку картоплю обирати для тіста на пиріжки?

Найкраще підходять висококрохмалисті сорти, які добре розварюються, тобто "борошнисті" сорти. Шукайте картоплю з жовтуватою або коричневою шорсткою шкіркою та білою м’якоттю, радить Akademia smaku.

Крохмаль у таких бульбах працює як природний "клей", який робить тісто еластичним, ніжним і водночас дозволяє йому добре тримати форму під час смаження чи запікання. Обирайте зрілу, навіть стару картоплю. Вона дає ту саму повітряну, майже кремову текстуру, за яку так цінують картопляні зрази чи пиріжки.

