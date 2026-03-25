Курочка – чудова основа для поживного святкового салату, а у підкопченому вигляді вона надає йому особливого смакового відтінку. Додаємо сир і ще кілька простих інгредієнтів – і яскравий святковий настрій гарантовано, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Яна"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів копченої курки;

– 2 свіжих огірки;

– 3 варені яйця;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 100 грамів твердого сиру;

– 6 – 7 помідорів черрі;

– сіль та перець до смаку;

– майонез до смаку.

Салат, який зробить свято особливим / Фото "Господинька"

Приготування:

Курку нарізаємо кубиками, викладаємо на дно кільця, втрамбовуємо, солимо, перчимо та робимо сіточку з майонезу. Наступний шар – нарізані кубиком огірки. Потім – натерті яйця, кукурудза та сир. Після кожного шару робимо сіточку з майонезу. Наприкінці прикрашаємо салат половинками помідорів черрі. Перед подачею ставимо у холодильник, щоб усі смаки добре поєдналися.

На що звертати увагу при купівлі копченої курки?

Насамперед дивіться на колір та стан шкірки. Вона має бути золотисто-коричневою, сухою та блискучою, наголошує портал Wprost.

Якщо шкірка занадто яскрава, помаранчева або має липкий наліт, це ознака використання "рідкого диму" та барвників замість натурального копчення. Справжня копчена птиця має рівномірний колір без світлих плям, які свідчать про те, що дим не проник глибоко у м’ясо.

Також зверніть увагу на колір м'яса на зрізі. У натурально копченої курки м'ясо біля кістки може мати рожевуватий відтінок, але воно не повинно бути сирим. Якщо ж грудинка всередині абсолютно біла і вогка, її, найімовірніше, просто зварили з додаванням ароматизаторів.

