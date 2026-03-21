Його легко приготувати навіть тоді, коли часу небагато, пише "На Здоров'я – корисні домашні рецепти". Результат виглядає охайно й доречно на щоденному або святковому столі.

Як приготувати салат "Пролісок"?

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 жовтків;

– 40 грамів пресованих дріжджів або 13 грамів сухих дріжджів;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів теплого молока;

– 550 грамів борошна;

– 150 грамів м’якого масла;

– цедру 1 апельсина;

– ваніль;

– 1/3 чайної ложки куркуми;

– 200–250 грамів різних сухофруктів.

Приготування:

Сухофрукти заздалегідь залийте водою, апельсиновим соком або ромом. Для опари змішайте тепле молоко, дріжджі та 1 столову ложку цукру із загальної кількості й залиште на 20 хвилин. Окремо розітріть жовтки з цукром, додайте їх до опари, всипте ваніль, додайте цедру апельсина та куркуму, перемішайте й з’єднайте з 500 грамами борошна. Тісто вийде липким. Після цього додайте масло кімнатної температури й вимішуйте, поки воно повністю не поєднається з тістом. Потім всипте ще 50 грамів борошна. Готове тісто має не липнути до рук. Вимішуйте його приблизно 10 хвилин. Якщо є комбайн, можна скористатися ним. Далі накрийте тісто й залиште підходити на 2 – 4 години, оскільки воно солодке, маслянисте й важке, тому потребує більше часу. Коли тісто підійде, обімніть його. За бажанням можна відкласти невеликий шматочок для колосків. До решти тіста додайте сухофрукти, добре вимісіть до однорідності, розділіть на 4 форми діаметром 11 сантиметрів і знову залиште підходити ще на 2 – 4 години. Випікайте паски за температури 180 градусів 40–50 хвилин на решітці нижнього рівня. Оскільки тісто солодке, воно швидко рум’яниться, тому вже через 15 хвилин після початку випікання накрийте паски фольгою, щоб вони не підгоріли.

Як купити молоду капусту?

Молоду капусту найкраще обрати за зовнішнім виглядом – її листя має бути яскраво-зеленим або ніжно-салатовим, тонким, свіжим і з легким блиском, а не тьмяним, інформує Mak. Добрий качан зазвичай невеликий, не надто важкий, пружний на дотик, але не твердий, мов камінь.

Якщо злегка стиснути таку капусту, вона має трохи піддаватися і водночас залишатися хрусткою. Варто також придивитися до листя – верхні шари повинні щільно прилягати, але не бути сухими чи підсохлими по краях, а нижнє листя не має жовтіти або виглядати зів’ялим.

Не менш важливий і зріз качана – у свіжої молодої капусти він соковитий, світлий, без потемнінь, коричневих плям чи ознак псування. Якісний качан не повинен мати тріщин, пошкоджень, слідів комах або підгнилих ділянок, адже все це свідчить про втрату свіжості. Якщо ж капуста виглядає живою, чистою, пружною і при натисканні ледь хрустить, її можна сміливо брати.

