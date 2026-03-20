Бублики з фаршем – це та святкова закуска, яку точно кожен памʼятає з дитинства. Це той випадок, коли старатися майже не треба, а результат усе одно буде просто неймовірним, розповідає інстаграм iren.lazun.
Як зробити святкові бублики з фаршем?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів бубликів;
– 300 – 500 мілілітрів молока;
– 400 – 500 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– сіль, перець, часник до смаку.
Робимо закуску, яку всі люблять з дитинства: відео
Приготування:
- Насамперед викладіть бублики (сушки) у глибоку ємність і залийте їх теплим молоком. Залиште вироби на 5 – 15 хвилин, щоб вони стали м’якими, але при цьому зберігали свою цілісну форму.
- Поки основа розмокає, займіться приготуванням м’ясної маси. З’єднайте фарш із натертою цибулею, вбийте яйце, додайте подрібнений часник, а також сіль та перець до смаку.
- Ретельно вимішайте начинку до однорідного стану.
- Застеліть деко пергаментним папером і розкладіть на ньому підготовлені бублики в один шар.
- У центр кожної сушки покладіть порцію фаршу, злегка притискаючи його ложкою для щільності.
- Поставте страву в розігріту до 170 – 180 градусів духовку та випікайте протягом 20 – 25 хвилин.
- За кілька хвилин до завершення приготування дістаньте деко, присипте кожну заготовку тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 – 10 хвилин, щоб утворилася ніжна розплавлена шапочка.
Як вибрати якісний фарш?
Насамперед звертайте увагу на його колір та текстуру. Свіжа яловичина повинна мати яскраво-червоний або вишневий відтінок, свинина – ніжно-рожевий, а курятина – блідо-рожевий, підказує Onet.
Якщо ви помітили сіруваті або зеленуваті плями, це пряма ознака початку псування м'яса. Також придивіться до консистенції: якісний продукт має чітку структуру м'ясних волокон, він не повинен бути схожим на однорідну мазеподібну пасту
Також зверніть увагу на сік, який виділяється з м’яса. Він має бути прозорим із червонуватим відтінком. Велика кількість каламутної рідини в лотку свідчить про те, що продукт, ймовірно, був попередньо заморожений або в нього додали воду для збільшення ваги.
