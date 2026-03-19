Достатньо додати крабові палички, сир і трохи часнику, пише Смак. Тоді знайомий варіант виглядатиме вже зовсім по-іншому та точно запамʼятається рідним та гостям!
Як приготувати фаршировані яйця?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 50 грамів сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів крабових паличок;
– 1 столову ложку майонезу;
– сіль і перець до смаку;
– огірок для прикрашання;
– ікру для прикрашання.
Така смакота / Колаж 24 Каналу
Приготування:
- Яйця відваріть круто, охолодіть і розріжте навпіл.
- Жовтки обережно вийміть та подрібніть.
- Додайте до них натертий сир, подрібнені крабові палички й часник.
- Посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте до однорідної маси.
- Підготовленою начинкою наповніть білки, формуючи зверху невеликі гірки. Готову закуску прикрасьте ікрою та шматочками огірка.
Як ідеально зварити яйце "на круто"?
Не можна кидати яйця з холодильника одразу в киплячу воду, пише Recipetineats. Через різкий перепад температури шкаралупа легко тріскається, і тоді частина білка просто виходить у воду. Краще дати яйцям кілька хвилин полежати при кімнатній температурі або хоча б залити їх трохи теплою водою перед варінням.
У каструлю яйця кладуть так, щоб вони лежали в один шар, без тиску одне на одне. Води має бути стільки, щоб вона повністю покривала яйця ще приблизно на два сантиметри зверху. Є два способи, але найстабільніше працює один – спочатку холодна вода, а вже потім нагрівання. Каструлю ставлять на вогонь і доводять до кипіння поступово. Саме так яйце прогрівається рівномірніше, без різких перепадів усередині.
Щойно вода закипіла, вогонь краще трохи зменшити, щоб кипіння не було агресивним. Для ідеального "на круто" достатньо 9 – 10 хвилин. Якщо тримати довше, жовток стає сухішим, а навколо нього може з’явитися темнуватий обідок – це вже ознака переварювання. Важливий етап – охолодження. Гарячу воду треба одразу злити й залити яйця холодною, а ще краще – дуже холодною водою. Це не просто для зручності. Так зупиняється внутрішнє нагрівання, і яйце не "доходить" далі від власного тепла.
