Завдяки цьому рецепту можна досягти тієї структури, за яку домашню великодню випічку цінують найбільше, інформує портал Смачні домашні рецепти. Тут важливо не поспішати – це рецепт, у якому гарний результат залежить від часу та вимішування.

Як спекти паску?

Час : 2 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 жовтків;

– 40 грамів пресованих дріжджів або 13 грамів сухих дріжджів;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів теплого молока;

– 550 грамів борошна;

– 150 грамів м’якого масла;

– цедру 1 апельсина;

– ваніль;

– 1/3 чайної ложки куркуми;

– 200–250 грамів різних сухофруктів.

Робимо паску, яка завжди вдається: відео

Приготування:

Сухофрукти заздалегідь залийте водою, апельсиновим соком або ромом. Для опари змішайте тепле молоко, дріжджі та 1 столову ложку цукру із загальної кількості й залиште на 20 хвилин. Окремо розітріть жовтки з цукром, додайте їх до опари, всипте ваніль, додайте цедру апельсина та куркуму, перемішайте й з’єднайте з 500 грамами борошна. Тісто вийде липким. Після цього додайте масло кімнатної температури й вимішуйте, поки воно повністю не поєднається з тістом. Потім всипте ще 50 грамів борошна. Готове тісто має не липнути до рук. Вимішуйте його приблизно 10 хвилин. Якщо є комбайн, можна скористатися ним. Далі накрийте тісто й залиште підходити на 2 – 4 години, оскільки воно солодке, маслянисте й важке, тому потребує більше часу. Коли тісто підійде, обімніть його. За бажанням можна відкласти невеликий шматочок для колосків. До решти тіста додайте сухофрукти, добре вимісіть до однорідності, розділіть на 4 форми діаметром 11 сантиметрів і знову залиште підходити ще на 2 – 4 години. Випікайте паски за температури 180 градусів 40 – 50 хвилин на решітці нижнього рівня. Оскільки тісто солодке, воно швидко рум’яниться, тому вже через 15 хвилин після початку випікання накрийте паски фольгою, щоб вони не підгоріли.

Як спекти смачну паску?

Передусім варто правильно підготувати інгредієнти, пише РБК-Україна. Йдеться не лише про точну кількість чи вагу кожного складника, а й про їхню температуру.

Наприклад, борошно та вершкове масло, які часто входять до рецептів паски, не повинні бути холодними. Коли вони мають відповідну температуру, тісто легше замішується і виходить більш однорідним. Якщо паску готують на опарі, для неї радять брати воду кімнатної температури. Це важливо, адже саме такі умови допомагають дріжджам працювати правильно і дають тісту можливість добре піднятися.

У традиційних рецептах паски найчастіше використовують живі, або свіжі, дріжджі. Саме на них готують опару, яка робить тісто особливо м’яким, пухким і добре піднятим. Щоправда, цей спосіб потребує більше часу, бо інколи опара має стояти в теплому місці понад вісім годин.

Альтернативою можуть бути розпушувачі. Вони допомагають пришвидшити процес і трохи спрощують приготування. Водночас варто розуміти, що розпушувач не дає такого самого ефекту, як живі дріжджі, особливо коли йдеться про щільне здобне тісто для паски. Найкращим варіантом для традиційної паски все ж залишаються живі дріжджі. Головне – заздалегідь врахувати час, потрібний для опари, щоб тісто встигло добре підійти й випічка вдалася такою, як треба.

