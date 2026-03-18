Тут просто ідеальне поєднання – вафлі, солодка маса й начинка, яка добре тримає форму, повідомляє Cook with me at home. У цьому варіанті звичний рецепт доповнюють кукурудзяними паличками – вони дають іншу текстуру й роблять десерт більш об’ємним та святковим.
Як приготувати андрути?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 банка вареного згущеного молока вагою 470 грамів;
– 70 грамів масла;
– 4 вафлі;
– 1 пачка кукурудзяних паличок вагою 140 грамів;
– мак за бажанням.
Приготування:
Приготування:
- До вареного згущеного молока додайте масло і прогрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки масло повністю не розтопиться.
- Одну вафлю змастіть цією сумішшю й накрийте другою. Так само з’єднайте ще одну пару вафель. Потім накрийте їх чимось важким, щоб вони добре склеїлися, поки готується начинка.
- Кукурудзяні палички пересипте в глибоку миску, додайте решту згущеного молока з маслом. За бажанням на цьому етапі можна всипати кілька ложок маку.
- Усе ретельно перемішайте, щоб кожна паличка була рівномірно покрита солодкою масою.
- На дно роз’ємної форми викладіть одну пару змащених вафель, зверху розподіліть палички й трохи втрамбуйте.
- Далі накрийте другою парою вафель, покладіть зверху гніт і залиште на кілька годин настоятися.
Як вибрати згущене молоко?
Якщо на банці написано саме "молоко згущене з цукром", це добрий знак, пише РБК-Україна. Якщо ж бачите формулювання на кшталт "згущений молочний продукт", "молочний десерт" або щось подібне, це вже інша категорія.
У таких банках часто є рослинні жири, стабілізатори або замінники. Вони дають густину, але мають зовсім інший смак. Серед складників мають бути: молоко та цукор, інколи ще вершки або сухе молоко.
Чим довший список добавок, тим далі продукт від згущеного молока. Якщо в складі є пальмова олія, ароматизатори чи загущувачі – такий продукт краще не купувати. Добре згущене молоко зазвичай має стандартну жирність – близько 8,5%. Саме цей показник часто дає потрібну текстуру й насиченість. Занадто низька жирність часто означає більш водянистий результат.
