Буквально за кілька рухів тісто вже стає двоколірним, а звичайна випічка виглядає цікавіше, ніж можна було очікувати від такого простого набору, розповідає TikTok Готуємо з Катюшкой. Це чудовий десерт до чаю, який ще й зекономить сімейний бюджет.

Як спекти пісочне двоколірне печиво?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 90 мілілітрів олії;

– 220 грамів борошна;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 столова ложка какао;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Яйця з’єднайте з цукром і ванільним цукром, після чого добре перемішайте до однорідної маси. Влийте олію й ще раз перемішайте, щоб суміш стала рівномірною. Далі поступово додайте борошно разом із розпушувачем і замісіть м’яке тісто. Готове тісто поділіть на 2 однакові частини: в одну частину додайте какао, а в іншу – додаткову столову ложку борошна. Обидві частини добре вимісіть окремо, щоб одна стала шоколадною, а друга залишилася світлою. Після цього сформуйте печиво, поєднуючи обидва види тіста у бажаній формі, як для двоколірного візерунка. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і випікайте при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин, поки печиво стане готовим, але не пересушеним.

Як дізнатися чи справжнє та якісне какао?

Справжнє какао ще у магазині варто перевірити насамперед за складом. У пачці має бути зазначено "какао-порошок" без цукру, ароматизаторів, крохмалю та інших домішок, пише Сacao noel. Якщо це солодкий какао-напій або суміш, продукт уже не можна вважати чистим какао. Ще одна важлива ознака – запах. Якісний порошок має виразний, насичений шоколадний аромат без різкої хімічної або занадто солодкої ноти.

Якщо упаковка прозора або ж відкрита, необхідно звернути увагу на вигляд. Хороше какао дрібне, однорідне, рівного коричневого кольору, без грудок і сіруватого пилу. Якщо розтерти його між пальцями, воно має бути не зовсім сухим, а трохи оксамитовим, бо в складі лишається частина какао-масла.

Як поводиться розчинене какао?

У гарячій воді або молоці якісне какао дає насичений смак із природною гірчинкою, а не солодкуватий присмак. Якщо порошок слабко пахне, має блідий колір і смакує "ніяк", це вже не той продукт, від якого варто чекати доброго результату у випічці чи напоях.

Після розмішування у чашці якісне какао не повинно поводитися як підфарбована вода. Напій має бути рівномірним за кольором та доволі густим, а головне з виразним ароматом. Невеликий осад можливий – це нормально для натурального какао, особливо якщо в ньому більше какао-масла. Але якщо порошок збивається в великі грудки, погано розходиться, дає водянистий колір або смак залишається слабким, це вже може свідчити про низьку якість продукту або сторонні домішки.

Що ще смачного спекти?

Молдавські булочки з "Нутелою" можуть стати для вас справжнім відкриттям. Вони дуже легкі у приготуванні і дарують неперевершений результат.

Для оптимального підйому тіста рекомендується використовувати свіжі пресовані дріжджі. Якщо ж ви надаєте перевагу сухим, то краще взяти активні, а не миттєві.