Здесь просто идеальное сочетание – вафли, сладкая масса и начинка, которая хорошо держит форму, сообщает Cook with me at home. В этом варианте привычный рецепт дополняют кукурузными палочками – они дают другую текстуру и делают десерт более объемным и праздничным.

Интересно Творожный кулич "Рафаэлло" к Пасхе: простой рецепт без лишних хлопот

Как приготовить андруты?

Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 банка вареного сгущенного молока весом 470 граммов;

– 70 граммов масла;

– 4 вафли;

– 1 пачка кукурузных палочек весом 140 граммов;

– мак по желанию.

Приготовление:

К вареной сгущенке добавьте масло и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока масло полностью не растопится. Одну вафлю смажьте этой смесью и накройте второй. Так же соедините еще одну пару вафель. Затем накройте их чем-то тяжелым, чтобы они хорошо склеились, пока готовится начинка. Кукурузные палочки пересыпьте в глубокую миску, добавьте оставшуюся сгущенку с маслом. По желанию на этом этапе можно всыпать несколько ложек мака. Все тщательно перемешайте, чтобы каждая палочка была равномерно покрыта сладкой массой. На дно разъемной формы выложите одну пару смазанных вафель, сверху распределите палочки и немного утрамбуйте. Далее накройте второй парой вафель, положите сверху гнет и оставьте на несколько часов настояться.

Как выбрать сгущенное молоко?

Если на банке написано именно "молоко сгущенное с сахаром", это хороший знак, пишет РБК-Украина. Если же видите формулировку вроде "сгущенный молочный продукт", "молочный десерт" или что-то подобное, это уже другая категория.

В таких банках часто есть растительные жиры, стабилизаторы или заменители. Они дают густоту, но имеют совсем другой вкус. Среди составляющих должны быть: молоко и сахар, иногда еще сливки или сухое молоко.

Чем длиннее список добавок, тем дальше продукт от сгущенного молока. Если в составе есть пальмовое масло, ароматизаторы или загустители – такой продукт лучше не покупать. Хорошо сгущенное молоко обычно имеет стандартную жирность – около 8,5%. Именно этот показатель часто дает нужную текстуру и насыщенность. Слишком низкая жирность часто означает более водянистый результат.

Что вкусного приготовить?