Банановые оладьи – это тот завтрак, который никогда не надоест. А сейчас они уместны как никогда, ведь это прекрасная возможность улыбнуться утреннему солнцу, рассказывает TikTok tastenotalk.

Читайте также Из-за этих ошибок драники не удаются: 5 важных секретов приготовления

Как приготовить вкусные банановые оладьи?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 – 3 спелых банана;

– 1 яйцо;

– 120 миллилитров молока или воды;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 150 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Делаем вкусный завтрак за считанные минуты: видео

Приготовление:

Подготовьте фрукты, сняв с бананов кожуру и измельчив их аккуратными кольцами или продольными половинками. Для кляра тщательно взбейте яйцо, добавив к нему щепотку соли и сахар, после чего влейте молоко и постепенно всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Готовая смесь по консистенции должна напоминать густое тесто для оладий, чтобы оно надежно держалось на кусочках. Каждую частичку банана щедро обмакните в эту массу и отправляйте на сковородку. Жарьте на умеренном огне, пока десерт не покроется аппетитной золотистой корочкой со всех сторон, а затем обязательно переложите на бумажную салфетку, чтобы она впитала избыток масла.

Как сделать кляр более хрустящим?

Использование ледяной минеральной воды вместо молока – это профессиональный секрет, который делает кляр невероятно легким, рыхлым и пористым, рассказывает Moje gotowanie.

Основная "фишка" заключается в пузырьках углекислого газа. При контакте с горячим маслом они моментально расширяются, создавая воздушную структуру, которая напоминает японскую темпуру. Кроме того, отсутствие молочных сахаров и жиров позволяет такой оболочке оставаться хрустящей гораздо дольше, не размокая от влажных фруктов или мяса внутри.

Какие рецепты попробовать?