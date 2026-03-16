Из-за нескольких привычных ошибок картофельная масса темнеет, а драники впитывают слишком много масла, информирует Дом Муляровых. Когда они теряют форму или быстро смякнут после жарки, нужно знать, что делать.
Как приготовить драники?
Начинать стоит не с картофеля, а с лука. Именно натертый лук помогает картофелю дольше не темнеть. Если дотирать картофель сразу к луковой массе, смесь сохранит лучший цвет и будет выглядеть значительно аппетитнее.
Какие ошибки испортят драники: видео
Еще одна распространенная ошибка – сразу выливать жидкость, которую сцедили из тертого картофеля. Делать этого не надо. Если оставить картофельный сок на несколько минут, на дне осядет крахмал. Верхнюю жидкость можно осторожно слить, а густой осадок вернуть обратно в картофельную массу. Именно этот природный картофельный крахмал помогает драникам лучше держаться вместе.
Не менее важно не перегружать блюдо мукой. В хорошо приготовленных драниках она часто лишь ухудшает текстуру, делает ее более тяжелой и менее нежной. Значительно лучше использовать собственный картофельный крахмал, который уже есть в массе.
Большое значение имеет и температура сковородки. Если она слишком горячая, деруны быстро подгорают снаружи, а внутри могут оставаться сыроватыми. Если же нагрев слабый, они начнут активно впитывать масло и получатся слишком жирными.
Лучше всего работает умеренно горячая сковородка, когда драники постепенно подрумяниваются и равномерно прожариваются. После жарки тоже не стоит делать то, к чему все привыкли. Если переложить драники на бумагу или салфетку, они начнут отпариваться и быстро потеряют свою хрусткость. Гораздо лучше выкладывать их на металлическую решетку. Тогда лишний жир стечет, а корочка останется сухой и приятно хрустящей. Именно такие мелочи и меняют блюдо полностью. З
казалось бы, ингредиенты те же, а результат уже совсем другой – румяные, плотные, золотистые деруны, которые не разлазятся на сковороде и не превращаются в мягкую массу уже через несколько минут.
Как приготовить панские драники?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 8 средних картофелин;
– 1 большую луковицу;
– 1 луковицу для грибов;
– 2 яйца;
– 500 граммов грибов;
– 350 миллилитров сливок 15%;
– 150 граммов сыра;
– сметану;
– укроп; – 2 зубчика чеснока.
Делаем любимые драники: видео
Приготовление:
- Картофель натрите на средней терке и хорошо отожмите от сока.
- Туда же натрите луковицу, добавьте яйца, соль и все перемешайте.
- Жарьте драники на среднем огне, формируя их диаметром примерно 8 сантиметров.
- Отдельно грибы поджарьте вместе с луком до золотистой корочки, после чего влейте сливки и проварите несколько минут, пока масса не станет гуще.
- Затем выкладывайте драники слоями – дерун, грибы, сыр и дальше так же.
- Поставьте блюдо в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
- Для соуса смешайте сметану, добавьте чеснок, укроп и соль.
