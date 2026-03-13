Такая ошибка не означает, что блюдо уже потеряно, сообщает Przyslij przepis. Есть несколько простых способов, которые помогают быстро уменьшить соленость без повторного приготовления и без ощутимой потери вкуса.

Как спасти пересоленный суп или борщ?

Пересоленный суп еще не означает, что блюдо придется выливать. Даже если вкус получился слишком резким, ситуацию можно исправить несколькими простыми способами.

Один из них – добавить не картофель, как советуют чаще всего, а большое яблоко. Его очищают, нарезают кусочками, опускают в кастрюлю и оставляют суп на слабом огне примерно на 10 минут. За это время фрукт частично впитывает лишнюю соль. Затем яблоко вынимают и снова пробуют блюдо. Если нужно, прием можно повторить еще раз.

Спасаем пересоленный суп / Фото Unsplash

Яблоко – не единственный вариант, который может помочь. Иногда чрезмерную соленость смягчают сливками. Подобный эффект могут дать также йогурт или молоко, особенно если речь идет о супе с нежной текстурой.

Еще один очевидный способ – немного разбавить блюдо кипяченой водой. Правда, здесь важно не переусердствовать, потому что вместе с солью может ослабнуть и общий вкус.

Помочь способен и рис. В таком случае он работает как губка, впитывающая избыток соли. Достаточно опустить в кастрюлю пакетик риса или рис, завернутый в марлю, и проварить все 10 – 15 минут. После этого рис вынимают, а суп снова пробуют. Поэтому даже пересоленное блюдо еще имеет шанс на спасение – главное не спешить его списывать.

Как не пересолить суп?

Чтобы не пересолить суп, вкус следует контролировать в течение всего приготовления, а не только в конце, пишет Wprost. Соль лучше добавлять постепенно, небольшими порциями, каждый раз пробуя блюдо.

Иногда спешить с ней вообще не нужно – окончательно досолить суп можно уже после подачи, просто в тарелке. Важно помнить, что часть ингредиентов уже содержит соль. Это касается бульонных кубиков, колбасы, бекона и других подобных продуктов. Именно поэтому готовое блюдо может оказаться более соленым, чем казалось в начале.

Если учитывать это заранее и не солить суп "на автомате", вкус будет значительно сбалансированным, а риск все испортить – меньшим.

