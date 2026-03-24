Сегодня время – это самый ценный ресурс, и тратить 40 минут на то, чтобы просто правильно потушить лук, может позволить себе не каждый. Однако существует простой метод, который позволяет получить нежную, золотистую и сладкую луковую массу всего за 10 минут, рассказывает портал Pysznosci.

Как быстро пожарить лук?

Секрет заключается в использовании обычной пищевой соды. Когда вы добавляете крошечную щепотку соды к луку во время обжаривания, происходит маленькая кулинарная магия: время приготовления сокращается втрое.

Как быстро пожарить лук

Также благодаря соде меняется структура лука – он буквально тает, превращаясь в нежное пюре, которое идеально растворяется в подливах. Это настоящее спасение для родителей, чьи дети обычно вылавливают кусочки лука из тарелок, ведь в готовом блюде он становится практически незаметным.

Как правильно применить этот трюк?

Нарежьте лук привычным способом и отправьте на разогретую сковородку с маслом на 3 – 4 минуты до прозрачности. Добавьте соду: на одну большую луковицу достаточно количества величиной со спичечную головку. Если готовите много (3 – 4 штуки), берите четверть чайной ложки, советует Przyslij przepis.

Тщательно перемешайте лук после добавления соды. Вы увидите, как он начнет интенсивно выделять сок и темнеть. Если масса начнет приставать ко дну, то влейте столовую ложку воды. Учитывайте, что сода окрашивает соус в темный цвет, поэтому для прозрачных супов этот метод не подходит.

