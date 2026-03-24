Тунец – это замечательный ингредиент, из которого можно сделать множество вкусных вещей, практически не прилагая усилий. Эта аппетитная намазка вас приятно удивит и станет любимым решением для перекуса, рассказывает TikTok tak.smachno.tyt.

Читайте также Ленивый пирог из капусты за считанные минуты: не нагружайте себя, чтобы вкусно накормить близких

Как приготовить намазку с тунцом?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 вареных яйца;

– половина красного лука;

– 3 соленых огурца;

– 2 банки тунца;

– соль и перец по вкусу;

– 2 ложки крем-сыра или майонеза.

Делаем вкусний перекус за считанные минуты

Приготовление:

Яйца варим вкрутую, чистим и разминаем вилкой. Огурцы и лук нарезаем мелкими кубиками и добавляем в массу. По желанию можно добавить нарезанный зеленый лук. Добавляем тунец и хорошо перемешиваем. Заправляем, солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.

На что обращать внимание при покупке тунца?

Прежде всего обращайте внимание на маркировку и состав. Самым качественным считается тунец в собственном соку или в оливковом масле, где в ингредиентах указаны только рыба, соль и заливка, советует WP Kuchnia.

Избегайте вариантов с большим количеством добавок, усилителей вкуса или непонятных растительных жиров. Также проверьте надпись на банке: надпись "целые кусочки" (solid) гарантирует сочную текстуру, тогда как "измельченный" (shredded) или "салатный" тунец часто напоминает кашеобразную массу, которая может сделать блюдо слишком сырым.

