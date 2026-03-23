Ленивый пирог из капусты – это настоящая находка для тех, кто имеет много хлопот и просто валится с ног после тяжелого дня. Он не требует сложных ингредиентов и порадует легким вкусом, рассказывает инстаграм yanni.cooking.

Как приготовить ленивый пирог из капусты?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов капусты;

– 1 морковка;

– 150 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 280 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль и перец по вкусу;

– 100 граммов сыра;

– кусочек сливочного масла.

Приготовление:

Прежде всего нарежьте капусту тонкими полосками, присолите ее и тщательно помните руками. Отдельно натрите морковь на крупной терке, чтобы она добавила блюду яркого цвета и легкой сладости. В глубокой миске соедините яйца с кефиром, влейте масло и перемешайте массу до полной однородности. Постепенно всыпьте просеянную муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли и молотый перец. Тщательно вымешайте смесь, чтобы получить мягкую текстуру без единого комочка. После этого добавьте в тесто подготовленную капусту и морковь, еще раз хорошо все распределив. Форму для выпекания щедро смажьте сливочным маслом, переложите в нее овощную массу и равномерно разровняйте поверхность ложкой. Сверху обильно посыпьте блюдо натертым твердым сыром. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте ориентировочно 35 – 40 минут, пока на поверхности не появится аппетитная румяная корочка.

Как получить идеальную корочку?

Чтобы получить идеальную золотистую корочку, посыпайте пирог сыром не в самом начале, а за 10 – 15 минут до готовности. Если выложить сыр сразу, он может пересохнуть или подгореть, став жестким, пока пропечется середина с влажной капустой, советует Smaker.

Выбирайте сыры с высоким содержанием жира, например Гауда или Чеддер / Они плавятся равномерно и создают ту самую аппетитную тягучую текстуру, которая при застывании превращается в нежный хрустящий слой.

Попробуйте смешать тертый сыр со щепоткой паприки или молотой куркумы - это придаст корочке глубокий янтарный оттенок даже без длительного запекания.

