Бисквитный рулет – это тот десерт, который всегда удается идеально, даже если вы готовите его впервые. Главное – четко придерживаться рецепта и не правил выпечки бисквита, рассказывает портал Ania Gotuje.
Как приготовить вкусный рулет?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 75 граммов сахара;
– 85 граммов муки;
– щепотка ванилина;
– 200 граммов повидла или джема.
Десерт, который обожают все / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Взбивайте яйца миксером в течение 5 минут до образования светлой пышной пены.
- Постепенно всыпайте сахар, добавьте щепотку ванилина для аромата и продолжайте процесс, пока масса не станет густой.
- Просейте муку сквозь мелкое сито и порциями вмешивайте ее в яичную смесь, добиваясь получения гладкого блестящего теста без единого комочка.
- Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите его по всей поверхности.
- Отправьте бисквит в разогретую до 180–190 градусов духовку примерно на 10 минут. Следите за временем, чтобы не пересушить основу, иначе она будет трескаться.
- арячий пласт сразу переложите на чистое кухонное полотенце, осторожно снимите бумагу и быстро сверните бисквит в плотный рулон вместе с тканью, оставив его в таком состоянии до полного остывания.
- Остывший рулет аккуратно разверните и щедро смажьте любимым повидлом или густым джемом.
- По желанию измельчите грецкие орехи или нарежьте свежие ягоды и равномерно распределите их поверх начинки.
- Снова сверните изделие, заверните в пищевую пленку и выдержите в холодильнике не менее 30 минут.
- Перед тем как подавать к столу, посыпьте десерт сахарной пудрой и нарежьте его на порционные кусочки.
Что нельзя делать при выпекании бисквита?
При выпекании бисквита самое главное табу – это открывание дверцы духовки в первые минуты. Резкий перепад температуры и приток холодного воздуха приведут к тому, что воздушные пузырьки в тесте мгновенно сожмутся, и ваш пышный корж превратится в глевкий блин, который уже не поднимется, отмечает Przepisy.
Также не стоит смазывать жиром боковые стенки формы. Бисквитному тесту нужно "цепляться" за поверхность, чтобы расти вверх, а на масляной основе оно просто будет скользить вниз, что помешает получить высокую и ровную структуру.
Кроме того, старайтесь не закрывать дверцу духовки с грохотом и не переставлять форму с места на место во время выпекания, ведь даже незначительное сотрясение может разрушить нежные межмолекулярные связи в структуре сырого теста, что приведет к его оседанию.
