Бісквітний рулет – це той десерт, який завжди вдається ідеально, навіть якщо ви готуєте його вперше. Головне – чітко дотримуватися рецепта та не правил випічки бісквіта, розповідає портал Ania Gotuje.
Як приготувати смачний рулет?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 75 грамів цукру;
– 85 грамів борошна;
– дрібка ваніліну;
– 200 грамів повидла або джему.
Десерт, який обожнюють усі / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Збивайте яйця міксером протягом 5 хвилин до утворення світлої пишної піни.
- Поступово всипайте цукор, додайте дрібку ваніліну для аромату та продовжуйте процес, поки маса не стане густою.
- Просійте борошно крізь дрібне сито і порціями вмішуйте його в яєчну суміш, домагаючись отримання гладкого блискучого тіста без жодної грудочки.
- Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподіліть його по всій поверхні.
- Відправте бісквіт у розігріту до 180–190 градусів духовку приблизно на 10 хвилин. Слідкуйте за часом, щоб не пересушити основу, інакше вона тріскатиметься.
- арячий пласт одразу перекладіть на чистий кухонний рушник, обережно зніміть папір і швидко скрутіть бісквіт у щільний рулон разом із тканиною, залишивши його в такому стані до повного охолодження.
- Остиглий рулет акуратно розгорніть і щедро змастіть улюбленим повидлом або густим джемом.
- За бажанням подрібніть волоські горіхи або наріжте свіжі ягоди та рівномірно розподіліть їх поверх начинки.
- Знову згорніть виріб, загорніть у харчову плівку та витримайте в холодильнику щонайменше 30 хвилин.
- Перед тим як подавати до столу, посипте десерт цукровою пудрою та наріжте його на порційні шматочки.
Що не можна робити при випіканні бісквіта?
При випіканні бісквіта найголовніше табу – це відкривання дверцят духовки в перші хвилини. Різкий перепад температури та приплив холодного повітря призведуть до того, що повітряні бульбашки в тісті миттєво стиснуться, і ваш пишний корж перетвориться на глевкий млинець, який уже не підніметься, наголошує Przepisy.
Також не варто змащувати жиром бокові стінки форми. Бісквітному тісту потрібно "чіплятися" за поверхню, щоб рости вгору, а на масляній основі воно просто ковзатиме вниз, що завадить отримати високу та рівну структуру.
Крім того, намагайтеся не закривати дверцята духовки з гуркотом і не переставляти форму з місця на місце під час випікання, адже навіть незначний струс може зруйнувати ніжні міжмолекулярні зв'язки в структурі сирого тіста, що призведе до його осідання.
