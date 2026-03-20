Бісквітний рулет – це той десерт, який завжди вдається ідеально, навіть якщо ви готуєте його вперше. Головне – чітко дотримуватися рецепта та не правил випічки бісквіта, розповідає портал Ania Gotuje.

Як приготувати смачний рулет?

Час : 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 75 грамів цукру;

– 85 грамів борошна;

– дрібка ваніліну;

– 200 грамів повидла або джему.

Десерт, який обожнюють усі / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Збивайте яйця міксером протягом 5 хвилин до утворення світлої пишної піни. Поступово всипайте цукор, додайте дрібку ваніліну для аромату та продовжуйте процес, поки маса не стане густою. Просійте борошно крізь дрібне сито і порціями вмішуйте його в яєчну суміш, домагаючись отримання гладкого блискучого тіста без жодної грудочки. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподіліть його по всій поверхні. Відправте бісквіт у розігріту до 180–190 градусів духовку приблизно на 10 хвилин. Слідкуйте за часом, щоб не пересушити основу, інакше вона тріскатиметься. арячий пласт одразу перекладіть на чистий кухонний рушник, обережно зніміть папір і швидко скрутіть бісквіт у щільний рулон разом із тканиною, залишивши його в такому стані до повного охолодження. Остиглий рулет акуратно розгорніть і щедро змастіть улюбленим повидлом або густим джемом. За бажанням подрібніть волоські горіхи або наріжте свіжі ягоди та рівномірно розподіліть їх поверх начинки. Знову згорніть виріб, загорніть у харчову плівку та витримайте в холодильнику щонайменше 30 хвилин. Перед тим як подавати до столу, посипте десерт цукровою пудрою та наріжте його на порційні шматочки.

Що не можна робити при випіканні бісквіта?

При випіканні бісквіта найголовніше табу – це відкривання дверцят духовки в перші хвилини. Різкий перепад температури та приплив холодного повітря призведуть до того, що повітряні бульбашки в тісті миттєво стиснуться, і ваш пишний корж перетвориться на глевкий млинець, який уже не підніметься, наголошує Przepisy.

Також не варто змащувати жиром бокові стінки форми. Бісквітному тісту потрібно "чіплятися" за поверхню, щоб рости вгору, а на масляній основі воно просто ковзатиме вниз, що завадить отримати високу та рівну структуру.

Крім того, намагайтеся не закривати дверцята духовки з гуркотом і не переставляти форму з місця на місце під час випікання, адже навіть незначний струс може зруйнувати ніжні міжмолекулярні зв'язки в структурі сирого тіста, що призведе до його осідання.

