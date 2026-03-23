Лінивий пиріг з капусти – це справжня знахідка для тих, хто має багато клопотів та просто валиться з ніг після важкого дня. Він не потребує складних інгредієнтів та потішить легким смаком, розповідає інстаграм yanni.cooking.
Як приготувати лінивий пиріг з капусти?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів капусти;
– 1 морквина;
– 150 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 70 мілілітрів олії;
– 280 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів сиру;
– шматочок вершкового масла.
Приготування:
- Насамперед наріжте капусту тонкими смужками, присоліть її та ретельно помніть руками.
- Окремо натріть моркву на крупній тертці, щоб вона додала страві яскравого кольору та легкої солодкості.
- У глибокій мисці з'єднайте яйця з кефіром, влийте олію та перемішайте масу до повної однорідності.
- Поступово всипте просіяне борошно, додайте розпушувач, дрібку солі та мелений перець.
- Ретельно вимішайте суміш, щоб отримати м’яку текстуру без жодної грудочки.
- Після цього додайте до тіста підготовлену капусту та моркву, ще раз добре все розподіливши.
- Форму для випікання щедро змастіть вершковим маслом, перекладіть у неї овочеву масу та рівномірно розрівняйте поверхню ложкою.
- Зверху рясно посипте страву натертим твердим сиром. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте орієнтовно 35 – 40 хвилин, доки на поверхні не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.
Як отримати ідеальну скоринку?
Щоб отримати ідеальну золотисту скоринку, посипайте пиріг сиром не на самому початку, а за 10 – 15 хвилин до готовності. Якщо викласти сир одразу, він може пересохнути або підгоріти, ставши жорстким, поки пропечеться середина з вологою капустою, радить Smaker.
Обирайте сири з високим вмістом жиру, як-от Гауда або Чеддер/ Вони плавляться рівномірно і створюють ту саму апетитну тягучу текстуру, яка при застиганні перетворюється на ніжний хрусткий шар.
Спробуйте змішати тертий сир із дрібкою паприки або меленої куркуми — це надасть скоринці глибокого бурштинового відтінку навіть без тривалого запікання.
