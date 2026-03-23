Поєднання курочки та сиру – це завжди вдала ідея. Додаємо кілька акцентів, ставимо у холодильник для глибшого смаку – і стіл виглядатиме святково, а вашу майстерність розхвалюватимуть на всі боки, розповідає портал "Сенсація".

Як приготувати салат "Жіноча примха"?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів курячого філе;

– 200 грамів твердого сиру;

– 250 грамів консервованих ананасів;

– 3 зубчики часнику;

– майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Улюблені інгредієнти в одній тарілці / Фото "Сенсація"

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності. Після цього наріжте невеликими охайними шматочками. Твердий сир натріть на дрібній тертці, щоб він надав страві ніжної текстури, а кільця консервованого ананаса подрібніть кубиками середнього розміру. У глибокій салатниці змішайте підготовлену курку, сир та фрукти. Для надання пікантності додайте до маси свіжий часник, пропущений крізь прес. Ретельно перемішайте салат, щоб заправка рівномірно розподілилася. За бажанням ви можете урізноманітнити смак, додавши до складу великий виноград без кісточок, розрізаний навпіл

Як варити куряче філе, щоб було соковитим?

Головний секрет соковитого філе полягає в тому, щоб закладати м'ясо не в холодну воду, а виключно в активний окріп. Коли курятина потрапляє в гарячу воду, білок на поверхні миттєво згортається, створюючи своєрідний захисний бар'єр, який "запечатує" всі соки всередині волокон, підказує портал Przepisy.

Для аромату додайте у воду сіль, лавровий лист та кілька горошин духмяного перцю. Критично важливо не переварювати птицю. Після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть філе лише 15 – 20 хвилин (залежно від розміру).

Найважливіший етап – правильне охолодження. Залиште м'ясо охолоджуватися безпосередньо в каструлі з рідиною до кімнатної температури. За цей час волокна вберуть частину бульйону назад, завдяки чому курка залишиться ніжною та пружною.

