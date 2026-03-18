Смачні страви – це чудова нагода зарядитися яскравим весняним настроєм. Яку б вечерю чи обід ви не готували, цей салат точно додасть трапезі свіжості та енергії, розповідає TikTok bude_smachno_razom.

Цікаво Ця пісна "Шуба" смакує ще краще, ніж різдвяна: рецепт, який варто спробувати кожному

Як приготувати салат "Весняний настрій"?

: 20 хвилин Порцій: 2

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 огірок;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 200 грамів зеленої цибулі;

– майонез або сметана;

– сіль.

Приготування:

Приготування:

Відваріть яйця на круто. Після повного охолодження очистьте їх та подрібніть рівними кубиками. Свіжий огірок наріжте невеликими шматочками, а пір’я зеленої цибулі нашаткуйте тонкими акуратними кільцями для надання страві весняного аромату. У місткій мисці з’єднайте всі підготовлені компоненти, додавши до них солодку консервовану кукурудзу. Заправте салат майонезом або густою сметаною, посоліть і ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно обволікав кожен інгредієнт.

Як ще можна смачно заправити салат?

Заміна класичного майонезу заправкою на основі густого грецького йогурту та лагідної гірчиці – це чудовий спосіб зробити салат легшим, не втрачаючи при цьому насиченості смаку. Йогурт забезпечує необхідну кремову текстуру, а гірчиця додає пікантної гостроти та характерного жовтуватого відтінку, який ми звикли бачити в майонезних соусах, підказує Doradca Smaku.

Така заправка містить значно менше калорій і жирів, проте багата на білок, що робить вашу вечерю поживнішою та кориснішою. Для ідеального балансу в такий соус варто додати кілька крапель лимонного соку та дрібку меленого чорного перцю.

Якщо ви хочете отримати ще глибший смак, розітріть у йогурті один варений жовток. Це додасть заправці особливої оксамитовості та густини.

Що смачного приготувати?