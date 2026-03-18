Смачні страви – це чудова нагода зарядитися яскравим весняним настроєм. Яку б вечерю чи обід ви не готували, цей салат точно додасть трапезі свіжості та енергії, розповідає TikTok bude_smachno_razom.
Як приготувати салат "Весняний настрій"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 огірок;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 200 грамів зеленої цибулі;
– майонез або сметана;
– сіль.
Приготування:
- Відваріть яйця на круто. Після повного охолодження очистьте їх та подрібніть рівними кубиками.
- Свіжий огірок наріжте невеликими шматочками, а пір’я зеленої цибулі нашаткуйте тонкими акуратними кільцями для надання страві весняного аромату.
- У місткій мисці з’єднайте всі підготовлені компоненти, додавши до них солодку консервовану кукурудзу.
- Заправте салат майонезом або густою сметаною, посоліть і ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно обволікав кожен інгредієнт.
Як ще можна смачно заправити салат?
Заміна класичного майонезу заправкою на основі густого грецького йогурту та лагідної гірчиці – це чудовий спосіб зробити салат легшим, не втрачаючи при цьому насиченості смаку. Йогурт забезпечує необхідну кремову текстуру, а гірчиця додає пікантної гостроти та характерного жовтуватого відтінку, який ми звикли бачити в майонезних соусах, підказує Doradca Smaku.
Така заправка містить значно менше калорій і жирів, проте багата на білок, що робить вашу вечерю поживнішою та кориснішою. Для ідеального балансу в такий соус варто додати кілька крапель лимонного соку та дрібку меленого чорного перцю.
Якщо ви хочете отримати ще глибший смак, розітріть у йогурті один варений жовток. Це додасть заправці особливої оксамитовості та густини.
