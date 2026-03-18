Вкусные блюда – это прекрасная возможность зарядиться ярким весенним настроением. Какой бы ужин или обед вы не готовили, этот салат точно придаст трапезе свежести и энергии, рассказывает TikTok bude_smachno_razom.
Как приготовить салат "Весеннее настроение"?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 огурец;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 200 граммов зеленого лука;
– майонез или сметана;
– соль.
Делаем салат, который всегда уместен: видео
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. После полного остывания очистите их и измельчите ровными кубиками.
- Свежий огурец нарежьте небольшими кусочками, а перья зеленого лука нарежьте тонкими аккуратными кольцами для придания блюду весеннего аромата.
- Во вместительной миске соедините все подготовленные компоненты, добавив к ним сладкую консервированную кукурузу.
- Заправьте салат майонезом или густой сметаной, посолите и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно обволок каждый ингредиент.
Как еще можно вкусно заправить салат?
Замена классического майонеза заправкой на основе густого греческого йогурта и мягкой горчицы – это отличный способ сделать салат легким, не теряя при этом насыщенности вкуса. Йогурт обеспечивает необходимую кремовую текстуру, а горчица добавляет пикантной остроты и характерного желтоватого оттенка, который мы привыкли видеть в майонезных соусах, подсказывает Doradca Smaku.
Такая заправка содержит значительно меньше калорий и жиров, однако богата белком, что делает ваш ужин более питательным и полезным. Для идеального баланса в такой соус стоит добавить несколько капель лимонного сока и щепотку молотого черного перца.
Если вы хотите получить еще более глубокий вкус, разотрите в йогурте один вареный желток. Это придаст заправке особую бархатистость и густоту.
