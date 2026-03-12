Саме скумбрія додає салату більш виразного й насиченого смаку, повідомляють "Добрі новини". Іноді достатньо лише двох нових продуктів, щоб такий знайомий салат отримав особливі та нові відтінки.
Як приготувати мімозу зі скумбрією?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 варені картоплини;
– 1 скумбрія холодного копчення;
– 2 варені моркви;
– 4 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– натуральний майонез або білковий соус;
– 3 варені білки для соусу;
– 1 варений жовток для соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1/2 чайної ложки соєвого соусу;
– дрібка солі;
– трохи води для консистенції.
Новий смак знайомого салату / Фото "Добрі новини"
Приготування:
- Першим шаром викладіть натерту варену картоплю. Зверху рівномірно розподіліть нарізану шматочками скумбрію холодного копчення.
- Далі викладіть шар натертої вареної моркви, потім – подрібнені варені яйця. Між овочевими шарами додайте тертий плавлений сир.
- Замість звичайного майонезу між шарами можна використати легший білковий соус.
- Для цього з’єднайте 3 варені білки, 1 жовток, лимонний сік, гірчицю, соєвий соус, дрібку солі й трохи води, після чого збийте все до однорідної консистенції.
- Готовим соусом змащуйте кожен шар.
- Верх салату прикрасьте натертим жовтком, що залишився.
- Такий салат виходить ніжним, легшим за класичний варіант, але смак зберігає знайомий.
Як вибрати скумбрію?
У магазині ризик натрапити на неякісну скумбрію зазвичай менший, адже там частіше дотримуються належних умов зберігання, пише WP Kuchnia. Втім, навіть у такому разі рибу варто уважно оглядати перед покупкою.
Якщо йдеться про копчену скумбрію, насамперед слід звернути увагу на шкірку – вона має бути рівною, без плям, подряпин і видимих ушкоджень. Є ще один простий спосіб перевірки. Якщо злегка натиснути на тушку пальцем, свіжа й не пересушена риба швидко поверне форму.
Не менш важливим є запах – від доброї копченої скумбрії має йти приємний, характерний аромат, без різких або підозрілих домішок. У продажу також трапляється свіжоморожена скумбрія – патрана, не патранта, у вигляді філе чи сейків. У такому випадку під час вибору теж варто дивитися на кілька ознак.
Хвіст і плавники мають бути цілими, без слідів зрізання. Колір доброї риби зазвичай рівномірний, без жовтих плям чи сторонніх вкраплень. Поверхня скумбрії не повинна бути пошкодженою або втиснутою. Аромат у свіжої риби легкий, морський, без різкого неприємного запаху.
Саме такі деталі допомагають не помилитися під час вибору і купити продукт, який буде не лише смачним, а й безпечним.
Що смачного приготувати?
