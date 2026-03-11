Основу тут створює відварена картопля, яка після запікання тримає форму й набуває легкої золотистої скоринки, інформує likki_koval_s у TikTok. Начинка з грибів, цибулі та розплавленого сиру додає страві насиченого смаку.
Як приготувати картопляний пиріг з грибами та сиром?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 – 12 середніх картоплин;
– 2 великі цибулини;
– 300 грамів грибів;
– 80 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 70 мілілітрів вершків;
– сіль і спеції до смаку.
Приготування:
- Картоплю спершу відваріть у шкірці до м’якості, але не перетримайте, щоб вона не розварилася повністю. Вона має легко піддаватися, проте зберігати форму.
- Тим часом наріжте гриби та цибулю й обсмажте їх до золотистого відтінку, щоб начинка стала соковитою й ароматною.
- Форму для запікання змастіть олією, після чого викладіть у неї картоплю. Далі злегка притисніть її, зручно робити це склянкою, формуючи рівну основу для майбутнього пирога.
- Зверху рівномірно розподіліть обсмажені гриби з цибулею.
- Окремо натріть сир. Яйце збийте з вершками, додайте частину сиру й трохи солі.
- Отриманою сумішшю залийте пиріг, а зверху присипте рештою сиру, щоб під час випікання утворилася апетитна скоринка.
- Готуйте пиріг у духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 30 – 35 хвилин. За цей час верх має добре підрум’янитися, сир – розплавитися, а картопляна основа – набути красивого золотистого кольору.
- У підсумку вийде ситна й виразна на смак страва, яку можна подати і на звичайний обід, і до сімейної вечері.
Який сир найкраще плавиться?
Сир у духовці поводиться по-різному, пише Yy-vee. Один красиво розтікається і тягнеться довгими нитками, інший жахливо тримає форму. Є сорти, які створені для плавлення.
До прикладу, моцарела. У піці чи гарячих сендвічах вона тане рівно, м’яко, без жирних калюж. Чедер теж плавиться чудово. Але тут є нюанс – краще брати не надто витриманий сир. Молодший чедер м’якший, і під час нагрівання він утворює густу кремову текстуру.
Ще один хороший варіант – гауда. Вона поводиться повільно. Швидко стає м’якою, рівномірно розходиться по страві й дає легкий вершковий аромат. У гарячих бутербродах або картопляних стравах гауда стане кращим вибором.
