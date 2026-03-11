Основу тут створює відварена картопля, яка після запікання тримає форму й набуває легкої золотистої скоринки, інформує likki_koval_s у TikTok. Начинка з грибів, цибулі та розплавленого сиру додає страві насиченого смаку.

Як приготувати картопляний пиріг з грибами та сиром?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 – 12 середніх картоплин;

– 2 великі цибулини;

– 300 грамів грибів;

– 80 грамів сиру;

– 1 яйце;

– 70 мілілітрів вершків;

– сіль і спеції до смаку.

Приготування:

Картоплю спершу відваріть у шкірці до м’якості, але не перетримайте, щоб вона не розварилася повністю. Вона має легко піддаватися, проте зберігати форму. Тим часом наріжте гриби та цибулю й обсмажте їх до золотистого відтінку, щоб начинка стала соковитою й ароматною. Форму для запікання змастіть олією, після чого викладіть у неї картоплю. Далі злегка притисніть її, зручно робити це склянкою, формуючи рівну основу для майбутнього пирога. Зверху рівномірно розподіліть обсмажені гриби з цибулею. Окремо натріть сир. Яйце збийте з вершками, додайте частину сиру й трохи солі. Отриманою сумішшю залийте пиріг, а зверху присипте рештою сиру, щоб під час випікання утворилася апетитна скоринка. Готуйте пиріг у духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 30 – 35 хвилин. За цей час верх має добре підрум’янитися, сир – розплавитися, а картопляна основа – набути красивого золотистого кольору. У підсумку вийде ситна й виразна на смак страва, яку можна подати і на звичайний обід, і до сімейної вечері.

Який сир найкраще плавиться?

Сир у духовці поводиться по-різному, пише Yy-vee. Один красиво розтікається і тягнеться довгими нитками, інший жахливо тримає форму. Є сорти, які створені для плавлення.

До прикладу, моцарела. У піці чи гарячих сендвічах вона тане рівно, м’яко, без жирних калюж. Чедер теж плавиться чудово. Але тут є нюанс – краще брати не надто витриманий сир. Молодший чедер м’якший, і під час нагрівання він утворює густу кремову текстуру.

Ще один хороший варіант – гауда. Вона поводиться повільно. Швидко стає м’якою, рівномірно розходиться по страві й дає легкий вершковий аромат. У гарячих бутербродах або картопляних стравах гауда стане кращим вибором.

