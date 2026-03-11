Основу здесь создает отварной картофель, который после запекания держит форму и приобретает легкую золотистую корочку, информирует likki_koval_s в TikTok. Начинка из грибов, лука и расплавленного сыра добавляет блюду насыщенного вкуса.

Как приготовить картофельный пирог с грибами и сыром?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 – 12 средних картофелин;

– 2 большие луковицы;

– 300 граммов грибов;

– 80 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– 70 миллилитров сливок;

– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Картофель сначала отварите в кожуре до мягкости, но не передержите, чтобы она не разварилась полностью. Она должна легко поддаваться, однако сохранять форму. Тем временем нарежьте грибы и лук и обжарьте их до золотистого оттенка, чтобы начинка стала сочной и ароматной. Форму для запекания смажьте маслом, после чего выложите в нее картофель. Далее слегка прижмите его, удобно делать это стаканом, формируя ровную основу для будущего пирога. Сверху равномерно распределите обжаренные грибы с луком. Отдельно натрите сыр. Яйцо взбейте со сливками, добавьте часть сыра и немного соли. Полученной смесью залейте пирог, а сверху присыпьте оставшимся сыром, чтобы во время выпекания образовалась аппетитная корочка. Готовьте пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 30 – 35 минут. За это время верх должен хорошо подрумяниться, сыр – расплавиться, а картофельная основа – приобрести красивый золотистый цвет. В итоге получится сытное и выразительное на вкус блюдо, которое можно подать и на обычный обед, и к семейному ужину.

Какой сыр лучше всего плавится?

Сыр в духовке ведет себя по-разному, пишет Yy-vee. Один красиво растекается и тянется длинными нитями, другой ужасно держит форму. Есть сорта, которые созданы для плавления.

К примеру, моцарелла. В пицце или горячих сэндвичах она тает ровно, мягко, без жирных луж. Чедер тоже плавится прекрасно. Но здесь есть нюанс – лучше брать не слишком выдержанный сыр. Младший чедер мягче, и при нагревании он образует густую кремовую текстуру.

Еще один хороший вариант – гауда. Она ведет себя медленно. Быстро становится мягкой, равномерно расходится по блюду и дает легкий сливочный аромат. В горячих бутербродах или картофельных блюдах гауда станет лучшим выбором.

